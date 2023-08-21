Karamel nedir, nasıl yapılır? En sevilen karamelli tatlılar nelerdir?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:41

Güncelleme: 21.08.2023 - 17:41

Karamel nedir sorusunu en basit şekilde eritilmiş şeker olarak yanıtlayabiliriz. Ancak bildiğimiz şekerden farklı olarak karamel, şekerin yavaşça ısıtılması sonucunda eriyerek moleküllerinde ortaya çıkan değişikliklerden dolayı kahverengi bir renk alması ve ağdalaşmış şeker kıvamına gelmesi ile oluşur.

Bununla birlikte şekerin, karamele dönüşmesi için yaklaşık 170 °C’lik bir ısıya ihtiyacı vardır. Karamel haline gelecek şekerin, yavaş yavaş ısıtılması da büyük önem taşır. Eğer şeker, uygun şekilde ısıtılırsa molekülleri parçalanarak kahverengi bileşikleri oluşturur. Bu da karamelizasyon adı verilen işlem sonucunda karamelin ortaya çıkmasını sağlar. Özellikle tatlılarda ve şekerlemelerde sıklıkla kullanılan karamel, aynı zamanda kahve gibi içeceklerde de tercih edilir. İşte ev yapımı karamel sos tarifi…

EV YAPIMI KARAMEL SOS

Malzemeler



2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

200 ml krema



Yapılışı



Öncelikle toz şekeri yayvan bir tavaya alarak kısık ateşte şeker eriyene kadar bekleyin. Şeker erimeye başladığında önce şeffaflaşır, ardından karamelize olmaya başlar. Şekerin tamamı eridiğinde içerisine tereyağı ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın. Bu esnada şeker kabarmaya başlayabilir, kısa sürede sönecektir. Tarifte kullanacağınız kremayı oda sıcaklığında bekletin. Kremayı yavaş yavaş karışıma eklerken, bir taraftan karışımı hızlı bir şekilde çırpın. Tüm karışımı birleştirdikten sonra oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Hemen tüketmeyi düşünmüyorsanız, bir kavanozun içerisine doldurarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabındaki karameli kullanmadan önce mutlaka oda sıcaklığında dinlendirin. Afiyet olsun.

KARAMELİN YAKIŞTIĞI EN SEVİLEN TATLILAR!

KREM KARAMEL

Fransız mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan krem karamel, karamelin en çok yakıştığı tatlılardan bir tanesidir. Yapımında çok fazla yumurta kullanılmasına rağmen oldukça hafif bir sütlü tatlı olan krem karamel, besin değeri ile de dikkat çeker. Bununla birlikte fırında veya benmari usulü şeklinde pişirilebilir. Ancak lezzetli bir krem karamel için karamelin dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekir. Öyle ki krem karamelin en önemli özelliği de tarifindeki karamelde gizlidir.





TRİLEÇE

Trileçe, lezzetine ek olarak hafifliği ile de oldukça beğenilen bir tatlıdır. Özellikle son yıllarda adını sık sık duyduğumuz trileçenin farklı pek çok çeşidi bulunur. Ancak söz konusu trileçe olduğunda karamelin apayrı bir yeri olduğunu da belirtmek gerekir. Öyle ki Balkan kökenli bir tatlı olan trileçenin orijinal tarifinde de karamel kullanılmaktadır.

KARAMELLİ TART

İçi dolgulu bir pasta çeşidi olan tart, kendine has görüntüsü ve lezzeti ile dünyada pek çok yerde tüketilen bir tatlıdır. Genellikle meyveli çeşitleri ile ön plana çıkan bu tatlının, karamel dolgulusu da son derece hayranlık uyandıran bir tada sahiptir. Özellikle klasik karamelin bir başka versiyonu olan tuzlu karamel ile mükemmel bir denge yakalayan karamelli tart, farklı tatlar denemek isteyenler için de harika bir seçenek olarak karşımıza çıkar.

ARMUT TATLISI



Osmanlı’dan bu yana Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan armut, pek çok tatlı ve yemekte kullanılmaktadır. Özellikle üstündeki karamel sosu ile hayranlık uyandıran armut tatlısı, meyveli tatlardan hoşlanan kişiler için de ideal bir lezzettir. Bununla birlikte armut tatlısının içerisindeki tarçın ve vanilya, karamelin tadını en güzel şekilde ortaya çıkarır. Böylece eşsiz bir meyve tatlısı olan karamelli armut tatlısı ortaya çıkar.





YAŞ PASTA

Yaş pastalar karamelin en çok yakıştığı lezzetlerden bir diğeridir. Yaş pastanın mükemmel dokusu ile birleşen karamel sos, ağızda bıraktığı şahane aroma ile vazgeçilmez bir tat sunar.





KARAMELLİ CHEESECAKE

Karamelin en çok yakıştığı tatlılardan bir tanesi de cheesecake. İç dolgusundaki özel peynir ile üst katmandaki sosun birlikte mükemmel uyumunu görebileceğiniz cheesecake, oldukça farklı çeşitlere sahip. Karamelli cheesecake çeşitleri arasında en popüler olanlardan biri.

KARAMELLİ DONDURMA

Yaz mevsiminin en sevileni nedir diye soracak olursak şüphesiz çoğu kişi, dondurma yanıtını verecektir. Karamelli dondurma, klasikleşen lezzeti ile dondurmalar arasında en çok tercih edilenlerin başında gelir. Değişik bit tat arıyorsanız karamelli dondurmayı tercih edebilirsiniz.