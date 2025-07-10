Karayipler'den baharatlı bir rüzgar: Brown Stew Chicken tarifi

Jamaika mutfağı denince akla önce renk, sonra baharat gelir. Adanın sokak lezzetlerinin baş tacı olan Brown Stew Chicken, karamelize edilmiş tavuk parçalarının, soğan, biber, sarımsak ve kekik gibi aromatiklerle ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanır. İçindeki esmer şekerle tatlı-acı bir denge kurar, Hindistan cevizi yağı ve Jamaika usulü “scotch bonnet” biberiyle tropikal karakterini ortaya koyar. Yanına mutlaka pilav ya da kızarmış muz eşlik eder.

BROWN STEW CHICKEN TARİFİ

Malzemeler:

1 kg tavuk baget veya kalça (derili ve kemikli)

2 yemek kaşığı esmer şeker

1 adet büyük soğan (yarım halka doğranmış)

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

3 diş sarımsak

2 dal taze kekik (veya 1 tatlı kaşığı kuru)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı yenibahar (opsiyonel ama geleneksel)

1 adet scotch bonnet biberi (veya acı biber)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı olarak hindistancevizi yağı)

1 su bardağı su veya tavuk suyu

Tuz

Yapılışı: