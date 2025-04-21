Karnabaharın en hafif ve lezzetli hâli: Fırında karnabahar
Karnabahar deyince burun kıvıranlara bu tarif fikrini değiştirecek. Fırında yoğurtlu karnabahar hem hafif, hem doyurucu hem de sağlıklı bir akşam yemeği alternatifi sunuyor. Üstelik kızartma yapmadan, mutfağı kokutmadan hazırlanıyor.
Karnabahar, çoğu sofrada hak ettiği değeri göremeyen ama doğru tarifle hazırlandığında harikalar yaratabilen bir sebze. Kızartılarak tüketilse de hem zahmetli hem ağır olabiliyor. İşte bu tarif, o klasik karnabahar anlayışını tamamen değiştiriyor: Fırında yoğurtlu karnabahar, hafifliği, kıvamı ve aromasıyla hem mideye hem damaklara hitap ediyor.
FIRINDA YOĞURTLU KARNABAHAR TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet orta boy karnabahar
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
Sos için:
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tutam kuru nane (üzeri için opsiyonel)
Yapılış:
- Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp iyice yıkayın.
- Geniş bir tencerede 5 dakika kadar haşlayın, süzün.
- Fırın kabını yağlayın ve haşlanan karnabaharları dizin.
- Bir kasede yoğurt, yumurta, un, sarımsak ve baharatları çırpın.
- Bu karışımı karnabaharların üzerine dökün, her yere yayılmasına özen gösterin.
- Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin.
- Üzeri hafifçe kızardığında fırından alın. İsteğe göre üzerine kuru nane serpebilirsiniz.
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