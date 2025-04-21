Karnabaharın en hafif ve lezzetli hâli: Fırında karnabahar

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:46

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:46

Karnabahar, çoğu sofrada hak ettiği değeri göremeyen ama doğru tarifle hazırlandığında harikalar yaratabilen bir sebze. Kızartılarak tüketilse de hem zahmetli hem ağır olabiliyor. İşte bu tarif, o klasik karnabahar anlayışını tamamen değiştiriyor: Fırında yoğurtlu karnabahar, hafifliği, kıvamı ve aromasıyla hem mideye hem damaklara hitap ediyor.

FIRINDA YOĞURTLU KARNABAHAR TARİFİ

Malzemeler:

1 adet orta boy karnabahar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Sos için:

1 su bardağı yoğurt

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam kuru nane (üzeri için opsiyonel)

Yapılış: