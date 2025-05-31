Kat kat kekin en lezzetli hali: Krep pasta tarifi

Krep pasta, hem pratikliği hem de zarif sunumuyla tatlı severlerin favorisi haline gelen bir tariftir. İncecik kreplerin arasına sürülen kremalarla kat kat hazırlanan bu tatlı, hem hafif hem de göz alıcıdır. Özellikle misafir sofralarında ya da özel günlerde tercih edilen krep pasta, farklı iç dolgu seçenekleriyle çeşitlendirilebilir. Peki, kat kat kekin en lezzetli hali olan bu pasta nasıl yapılır? İşte, enfes krep pasta tarifi...







KREP PASTA TARİFİ

Malzemeler

Krep için:

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çimdik tuz

Kreması için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Kakao, çikolata sosu veya taze meyveler



KREP PASTA YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurta, süt, un, sıvı yağ, şeker ve tuzu çırparak pürüzsüz bir karışım elde edin.

Yapışmaz tavada her iki yüzünü hafifçe kızartarak yaklaşık 10-12 adet ince krep hazırlayın.

Soğumaya bırakın.

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını tencereye alın.

Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Kremayı soğumaya bırakın.

Servis tabağına bir krep koyun, üzerine krema sürün.

Tüm krepler ve krema bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

En üste krema sürmeyebilir, sadece süsleme yapabilirsiniz.

Pastanın üstünü kakao serperek, çikolata sosu gezdirerek ya da meyveyle süsleyebilirsiniz.

Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

