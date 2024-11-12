Hint mutfağından kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Paratha tarifi

Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:30

Güncelleme: 12.11.2024 - 09:30

Paratha, Hindistan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve dünyanın pek çok yerinde ilgi gören bir Hint ekmeği türüdür. İnce yapısı, yumuşak dokusu ve içindeki kat kat açılmış hamuruyla kendine özgü bir tada sahiptir. Genellikle kahvaltıda veya ana yemeklerde bir eşlikçi olarak tüketilen paratha, sade veya çeşitli iç harçlarla hazırlanabilir. Peki, Hint gözlemesi de denilen ve kahvaltı sofralarına çok yakışacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes paratha tarifi...

PARATHA TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı tam buğday unu

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı su (gerektiğinde eklenebilir)

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

İsteğe bağlı olarak: rendelenmiş patates, bezelye, veya ıspanak gibi iç malzemeler

PARATHA YAPILIŞI

Geniş bir kaba tam buğday ununu ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

Su eklerken azar azar eklemeye dikkat edin ve hamuru yoğurun.

Hazırladığınız hamuru, üzerini nemli bir bezle örterek yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.

Haşlanmış patatesi rendeleyip baharatlarla tatlandırabilirsiniz.

Bir miktar tuz, karabiber, pul biber ve taze kişniş ekleyerek karıştırın.

Bezelye veya ince doğranmış ıspanakları haşlayarak ya da soteleyerek hazırlayın.

Tatlandırmak için zencefil, sarımsak ve sevdiğiniz baharatları ekleyin.

Dinlenmiş hamuru eşit büyüklükte bezeler haline getirin.

Her bir bezeyi un yardımıyla yaklaşık tabak büyüklüğünde ince bir daire haline getirin.

Üzerine az miktarda sıvı yağ veya tereyağı sürün ve hamuru katlayarak tekrar açın.

Eğer iç malzemeli bir paratha yapıyorsanız, açtığınız hamurun ortasına hazırladığınız iç harcı ekleyin ve uçlarını kapatarak yeniden yuvarlak bir şekil verin.

Tavayı orta ateşte iyice ısıtın.

Hamuru tavaya koyduktan sonra üzerine biraz sıvı yağ veya tereyağı gezdirin.

Parathanın her iki yüzü de altın rengi olana kadar pişirin.

Her çevirişinizde üzerine hafifçe bastırarak pişmesini sağlayın.

Paratha, sıcak olarak servis edilmelidir.

Yanında yoğurt, naneli bir dip sos veya acılı bir chutney ile lezzetini tamamlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!