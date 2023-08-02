Kızılcık meyvesi nedir? Kızılcık şerbeti nasıl yapılır?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 08:51

Güncelleme: 02.08.2023 - 08:51

Kızılcık meyvesi, ağustos ayında olgunlaşmaya başlar, hasadı eylül ve ekim ayları arasındadır. Bu dönemde kızılcıklar en olgun ve en lezzetli hallerindedir. Mevsiminde toplanan kızılcıklar, taze olarak tüketilebileceği gibi, şurup, şerbet, reçel ve sos gibi farklı yiyecek ve içeceklerde kullanılmak üzere saklanabilir. Kızılcıklar, uygun şartlarda dondurularak veya kurutularak da uzun süre muhafaza edilebilir. Böylece kızılcıkların faydalarından ve lezzetinden, meyvenin hasat dönemi dışında da yararlanmak mümkün olur. Kızılcık şerbeti, kızılcık meyvesinden yapılan, ferahlatıcı ve lezzetli bir içecektir. Kızılcık şerbeti, özellikle sıcak yaz aylarında tüketilen üzere popüler bir içecektir. İşte kızılcık şerbetinin tarifi….

KIZILCIK ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler



1 kilo kızılcık



5-6 adet karanfil



1 adet çubuk tarçın



2-3 su bardağı toz şeker



İçme suyu





Yapılışı



Öncelikle kızılcığı saplarından ve yapraklarından ayırıp yıkıyan ve süzün. Derin bir tencereye kızılcıkları, tarçını ve karanfilleri koyup üzerini çok az aşana kadar su ekleyip, kaynatın. Toz şekeri ekleyin. Şeker eridikten sonra suyu için başka bir tencere süzün. Dilerseniz meyveleriylede tüketebilirsiniz veya meyveleri ile ince tel süzgeçten geçirebilirsiniz. Afiyet olsun!

