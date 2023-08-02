Ağustos ayında hangi meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 08:47

Güncelleme: 02.08.2023 - 08:47

Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi meyve ve sebzeyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Yazın gelmesiyle, tezgahlarda sebze ve meyve çeşitlerini artış göstermeye başladı. Ağustos ayı meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, nefis tariflerde de değerlendirebilirsiniz. İşte; ağustos ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...

AĞUSTOS AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Mürdüm eriği, üzüm, kırmızı erik, vişne, kayısı, incir, şeftali, kavun, karpuz, dut, böğürtlen, kızılcık, armut, hünnap.

AĞUSTOS AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Kabak, domates, patlıcan, bamya, taze fasulye, barbunya, börülce, dolmalık biber, yeşil biber, kırmız biber, mısır, fesleğen, nane, biberiye, tere, maydanoz, dereotu, reyhan.











