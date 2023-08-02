Ağustos ayında hangi meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz?

Yeni gelen her ayla birlikte sofralarımıza misafir ettiğimiz meyveler ve sebzeler değişiyor. Günümüz şartlarında, her türlü meyve ve sebzeyiyi dört mevsim bulmak mümkün olsa da, mevsimsel ve taze beslenme, insan sağlığı için çok önemli. Hem lezzet hem de sağlık açısından en doğrusu meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesidir.

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 02.08.2023 - 08:47
Ağustos ayında hangi meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz?
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Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi meyve ve sebzeyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Yazın gelmesiyle, tezgahlarda sebze ve meyve çeşitlerini artış göstermeye başladı. Ağustos ayı meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, nefis tariflerde de değerlendirebilirsiniz. İşte; ağustos ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...

AĞUSTOS AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Mürdüm eriği, üzüm, kırmızı erik, vişne, kayısı, incir, şeftali, kavun, karpuz, dut, böğürtlen, kızılcık, armut, hünnap.

AĞUSTOS AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Kabak, domates, patlıcan, bamya, taze fasulye, barbunya, börülce, dolmalık biber, yeşil biber, kırmız biber, mısır, fesleğen, nane, biberiye, tere, maydanoz, dereotu, reyhan.

    
    



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