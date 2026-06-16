Köftenin en havalı ve garanti hali: Püre yataklı Hasanpaşa Köftesi tarifi...

Köfte ve patates ikilisini çok daha şık ve bir arada sunmanın en lezzetli yolu Hasanpaşa Köftesi'nden geçer. Köftelerin fırında pişerken şeklini koruması ve patates püresinin ipeksi yumuşaklığı bu tarifin en önemli püf noktasıdır. Yanına yapacağınız salçalı sosuyla tepsiyi sıyırttıracak o muazzam tarif...

MALZEMELER

Dağılmayan Köfte Çanağı İçin:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan (Suyu iyice sıkılmış)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber

İpeksi Patates Püresi İçin:

3 adet orta boy patates (Haşlanmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı süt

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı muskat cevizi rendesi (isteğe bağlı)

Sosu ve Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kaseye kıymayı, suyu sıkılmış soğanı, yumurtayı, galeta ununu, sarımsağı ve baharatları alın. Malzemeler tamamen bütünleşip macun kıvamına gelene kadar en hissettirici şekilde 5-6 dakika iyice yoğurun. Harcı buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Dinlenen köfte harcından mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Baş parmağınızla ortasına bastırarak kenarlarını yükseltin ve çanak (havuz) şekli verin. Hazırladığınız köfte çanaklarını fırın tepsisine veya borcama dizin.

Haşlanmış patatesleri henüz sıcakken kabuklarını soyup derin bir kaba alın. İçine tereyağını, tuzu ve muskatı ekleyip patates eziciyle tamamen pürüzsüz olana kadar ezin. Sütü azar azar ekleyerek ipeksi ve koyu bir püre kıvamı elde edin.

Hazırladığınız köfte çanaklarını, püre eklemeden önce önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar hafifçe pişirin (bu işlem köftelerin şeklini sabitleyecektir).

Tepseyi fırından alın. Hazırladığınız patates püresini bir sıkma torbasına alarak veya iki kaşık yardımıyla köfte çanaklarının ortasındaki boşluklara tepeleme olacak şekilde doldurun.

Bir kasede 1 yemek kaşığı salçayı 1 su bardağı sıcak suyla pürüzsüz olana dek açın ve tepsinin tabanına (köftelerin üzerine gelmeyecek şekilde) dökün.

Tepsiyi tekrar fırına verip köfteler ve püre hafifçe kızarana kadar 15 dakika pişirin. Fırından çıkarmaya 5 dakika kala pürelerin üzerine bolca kaşar peyniri rendesi yerleştirin. Peynirler eriyip nar gibi kızardığında sıcak sıcak servis yapın.