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Tencere yemeklerinin yıldızı: Lokanta usulü tam ölçülü Patlıcan Musakka tarifi...

Tencere yemeklerinin yıldızı: Lokanta usulü tam ölçülü Patlıcan Musakka tarifi...

15.06.2026 15:06:00
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Haber Merkezi
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Tencere yemeklerinin yıldızı: Lokanta usulü tam ölçülü Patlıcan Musakka tarifi...

Tam ölçülü enfes Patlıcan Musakka tarifi ile sofraların yıldızını hazırlamak mümkün...
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Kızarmış patlıcan halkalarının enfes kıymalı sosla tencerede bütünleştiği, yedikçe yediren o meşhur lokanta usulü Patlıcan Musakka tarifiyle mutfağınızda ziyafet var. Yanına bir de cacık ve pilav eklendiğinde sofrada kimse bu klasiğe hayır diyemeyecek.

MALZEMELER

4 adet orta boy patlıcan

Kızartmak için: 1 su bardağı sıvı yağ

300 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

3 adet yeşil sivri biber (2'si harca, 1'i üzerine)

2 adet domates (Küp küp doğranmış)

3 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

1,5 su bardağı sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve bir parmak kalınlığında halka halka dilimleyin. Acısının çıkması ve yağ çekmemesi için tuzlu suda 20 dakika bekletin. Suyunu süzüp kağıt havluyla iyice kurulayın.

Kuruladığınız patlıcanları kızgın yağda her iki tarafı da hafifçe kızarana kadar pişirin. Fazla yağını alması için havlu kağıt serili bir tabağa çıkarın.

Geniş ve yayvan bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alın. Doğranmış soğanları ve sarımsakları pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edin.

Doğranmış biberleri ve salçaları kıymaya ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Küp doğranmış domatesleri ve baharatları ilave edip domatesler yumuşayana kadar 5 dakika pişirin ve tencereyi ocaktan alın. (Bu harcın yarısını bir tabağa ayırın).

Tencerenin tabanında kalan kıymalı harcın üzerine kızarttığınız patlıcanları dizin. Ayırdığınız kıymalı harcı da patlıcanların üzerine eşit şekilde yayın. En üste birkaç dilim domates ve biber yerleştirin.

1,5 su bardağı sıcak suyu tencerenin kenarından yavaşça dökün. Tencerenin kapağını kapatın ve orta-kısık ateşte patlıcanlar sosla tamamen bütünleşene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Biraz dinlendirdikten sonra sıcak servis yapın.

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