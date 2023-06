Kurban kavurması nasıl yapılır? Püf noktalarıyla kavurma tarifi…

Yayınlanma: 25.06.2023 - 21:48

Güncelleme: 25.06.2023 - 21:48

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, her evde geleneksel olarak kavurma ve çeşitli et yemekleri pişirilir. Kavurmanın daha lezzetli olması için etin iyice dinlendirilmesi gerekir. Ancak bazı noktalara dikkat edilmediği takdirde et sertleşir. Yumuşak ve nefis bir kavurma için bilmeniz gereken püf noktaları ve tarifi…

DANA KAVURMA

Malzemeler

1 kg kuşbaşı doğranmış dana kurban eti

200 gr kuyruk yağı veya iç yağ

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik



Yapılışı

Öncelikle çok ince doğranmış iç yağı veya kuyruk yağını tencereye alın ve eriyinceye kadar pişirin. Yağ eridiğinde ocağı harlı hale getirip etleri ilave edin. Etlerin rengi dönüp sulanmaya başladığında ocağın altını kısın. Yaklaşık 1 saat kadar etleri suyunu çekene kadar pişirin. Pişme aşamasında kaya tuzunun yarısı ilave edip, karıştırın ve pişirmeye devam edin. Etler suyunu çekmeye başladığı zaman kontrol edip, pişme kıvamına gelmemiş ise kaynar su ilave edip pişirmeye devam edin. Son olarak pişmeye yakın kalan tuzu ve karabiber ekleyip, ocağın altını kapatın. Servis esnasında kekik ekleyin. Afiyet olsun.

KURBAN KAVURMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI…

Etin sırt kısmını kullanmalısınız…

Eti dinlendirmelisiniz…

İç yağları kullanmalısınız…

İçi sulu etler için mühürleme yapmalısınız...

Baharat, soğan ve sarımsak ilave edebilirsiniz…