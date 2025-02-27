Lezzetli ve pratik italyan salatası

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:57

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:57

Hafif ama doyurucu bir lezzet arıyorsanız, İtalyan salatası tam size göre! Haşlanmış sebzeler, turşunun ekşiliği ve yoğurtlu mayonez sosuyla hazırlanan bu salata, ister ana yemeklerin yanında ister tek başına mükemmel bir öğün alternatifi sunuyor.

Malzemeler

2 adet haşlanmış patates

1 adet haşlanmış havuç

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

5-6 adet kornişon turşu

1 çay bardağı konserve mısır

4 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Haşlanmış patates ve havuçları küp küp doğrayın.

Kornişon turşuları küçük doğrayarak ekleyin.

Haşlanmış bezelye ve konserve mısırı ilave edin.

Ayrı bir kapta mayonez, yoğurt, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın.

Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine ekleyin ve iyice karıştırın.

Buzdolabında 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.