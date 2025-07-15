Lokanta usulü lezzet: Etli patates yemeği tarifi

Etli patates yemeği, klasik Anadolu sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, pilav ve turşuyla birlikte adeta nostaljik bir öğün sunar. Kıymalı değil, kuşbaşı dana etiyle yapılan lokanta usulü versiyonu ise hem besleyici hem de oldukça doyurucudur. İşte yumuşacık pişmiş etleri ve tane tane patatesleriyle tam kıvamında bir tarif…

ETLİ PATATES YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

300 gr kuşbaşı dana eti

4 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

5 su bardağı sıcak su

Yapılışı: