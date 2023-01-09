Lor peynirinizi kendiniz yapın

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:04

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:04

Lor peyniri pek çok besin değerine sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle kilo vermek isteyenler, detoks yapmak isteyenler ve sağlıklı yaşamak isteyenler için ideal peynirlerden bir tanesidir. Tatlılara, böreklere ve salatalara ayrı bir tat katan, diyet yapanların kahvaltılarını lezzetlendiren lor peynirini evde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte lor peynirini püf noktalarıyla yapılışı…









LOR PEYNİRİ

Malzemeler

5 kg çiğ süt

2 yemek kaşığı elma-üzüm sirkesi

1 çay bardağı taze limon suyu





Derin tencere içerisine 5 kg sütü koyun ve kısık ateşte karıştırarak kaynatın.

Süt kaynamaya başladığında içerisine limon suyu ve sirkeyi ilave edin.

Tekrar karıştırdıktan sonra, sütün yavaş yavaş kesildiğini göreceksiniz.

Kesilme başladıktan 4-5 dakika sonra sütü ocaktan alın ve oda sıcaklığında, bekletin.

Kesilen peynir parçalarını süzün. Ve temiz bir tülbentin üzerine koyun.

Tülbenti güzelce sıkarak fazla suyun süzülmesini sağlayın.

10-15 dakika boyunca peyniri tülbentin içinde bekletin.

Süzülünce saklama kabına veya cam kavanoza doldurabilirsiniz. Afiyet olsun.





EV YAPIMI LOR PEYNİRİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Lor peynirinin tuzlu olmasını istiyorsanız, sütü kaynatırken içerisine tuz ekleyin.

Limon ve sirkeyi, süt kaynamaya başladığında ekleyin.

Süt kesildikten sonra, en fazla 5 dakika içerisinde sütü ocaktan alın.

Hazırladığınız peyniri kuru ve hava almayan kaplarda saklayın.

Lor peyniri, hava almayan kaplarda buzdolabında 1 hafta dayanabilir.



