Lor peynirinizi kendiniz yapın
Lor peyniri ya da diğer adıyla çökelek, uzun yıllardır en bilinen peynir türleri arasında yer alır. Lor peyniri yumuşak, sade, kremsi bir peynirdir ve herhangi bir eskitme işleminden geçmediği için taze peynirler kategorisindedir. Pastörize inek sütünün kestirilmesi sonucunda elde edilir.
Lor peyniri pek çok besin değerine sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle kilo vermek isteyenler, detoks yapmak isteyenler ve sağlıklı yaşamak isteyenler için ideal peynirlerden bir tanesidir. Tatlılara, böreklere ve salatalara ayrı bir tat katan, diyet yapanların kahvaltılarını lezzetlendiren lor peynirini evde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte lor peynirini püf noktalarıyla yapılışı…
LOR PEYNİRİ
Malzemeler
5 kg çiğ süt
2 yemek kaşığı elma-üzüm sirkesi
1 çay bardağı taze limon suyu
Derin tencere içerisine 5 kg sütü koyun ve kısık ateşte karıştırarak kaynatın.
Süt kaynamaya başladığında içerisine limon suyu ve sirkeyi ilave edin.
Tekrar karıştırdıktan sonra, sütün yavaş yavaş kesildiğini göreceksiniz.
Kesilme başladıktan 4-5 dakika sonra sütü ocaktan alın ve oda sıcaklığında, bekletin.
Kesilen peynir parçalarını süzün. Ve temiz bir tülbentin üzerine koyun.
Tülbenti güzelce sıkarak fazla suyun süzülmesini sağlayın.
10-15 dakika boyunca peyniri tülbentin içinde bekletin.
Süzülünce saklama kabına veya cam kavanoza doldurabilirsiniz. Afiyet olsun.
EV YAPIMI LOR PEYNİRİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Lor peynirinin tuzlu olmasını istiyorsanız, sütü kaynatırken içerisine tuz ekleyin.
Limon ve sirkeyi, süt kaynamaya başladığında ekleyin.
Süt kesildikten sonra, en fazla 5 dakika içerisinde sütü ocaktan alın.
Hazırladığınız peyniri kuru ve hava almayan kaplarda saklayın.
Lor peyniri, hava almayan kaplarda buzdolabında 1 hafta dayanabilir.
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