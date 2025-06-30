Macaristan kırsallarından sofralara: Töltött Paprika tarifi

Macar mutfağı denince akla genelde gulaş gelse de, aslında kırsal bölgelerde yüzyıllardır pişirilen çok daha sade ama karakterli yemekler de var. Bunlardan biri olan Töltött Paprika, yani etli dolma biber, Macar annelerinin “kazan yemeği” olarak bilinir. İç harcında bol baharatlı kıyma ve pirinç yer alır; üstüne dökülen yoğun domates sosuysa yemeği adeta sarıp sarmalar. Hem kolay malzemelerle hazırlanır hem de tek tabakta doyurucu bir akşam yemeği sunar.
TÖLTÖTT PAPRIKA TARİFİ
Malzemeler:
- 8 adet dolmalık biber (tercihen kırmızı veya sarı)
- 400 gr dana kıyma
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 yumurta
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tatlı toz biber (Macar paprikası varsa daha iyi)
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 3 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
- Biberleri hazırlayın: Biberlerin sap kısmını kapak gibi kesin, içlerini temizleyin.
- İç harcı yapın: Kıyma, pirinç, yumurta, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, tuz ve baharatları bir kapta yoğurun.
- Biberleri doldurun: Biberleri hazırladığınız harçla çok sıkı olmayacak şekilde doldurun.
- Sosu hazırlayın: Tereyağında unu kavurun, salçayı ekleyip karıştırın. Sıcak suyu ve şekeri ekleyin, sosu birkaç dakika kaynatın.
- Biberleri pişirin: Tencereye dik şekilde yerleştirdiğiniz biberlerin üzerine sosu dökün. Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin.
- Servis: Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek sıcak servis yapın.