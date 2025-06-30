Macaristan kırsallarından sofralara: Töltött Paprika tarifi

Macar mutfağı denince akla genelde gulaş gelse de, aslında kırsal bölgelerde yüzyıllardır pişirilen çok daha sade ama karakterli yemekler de var. Bunlardan biri olan Töltött Paprika, yani etli dolma biber, Macar annelerinin “kazan yemeği” olarak bilinir. İç harcında bol baharatlı kıyma ve pirinç yer alır; üstüne dökülen yoğun domates sosuysa yemeği adeta sarıp sarmalar. Hem kolay malzemelerle hazırlanır hem de tek tabakta doyurucu bir akşam yemeği sunar.

TÖLTÖTT PAPRIKA TARİFİ

Malzemeler:

8 adet dolmalık biber (tercihen kırmızı veya sarı)

400 gr dana kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tatlı toz biber (Macar paprikası varsa daha iyi)

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz şeker

3 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı: