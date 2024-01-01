Makarnayı bir de böyle deneyin: Lezzetin doruklarına çıkaran bir tarif!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:23

Güncelleme: 01.01.2024 - 17:23

7'den 70'e herkes tarafından sevilen, bazen kurtarıcı bir yemek bazen de bir lezzet şöleni yaratabilen makarnayı bir çok sos ile hazırlamak mümkün. İşte basit, az malzemeli, lezzetli bir makarna tarifi!

MALZEMELER

400 gram makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

1 su bardağı krema

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

Yarım çay bardağı taze fesleğen yaprakları

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Makarna tuzlu suda haşlanır. Haşlandıktan sonra süzülerek bir kenara alınır.

Geniş bir tavada tereyağı eritilir.

Rendelenmiş sarımsaklar ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte sotelenir.

Tavaya krema eklenir ve karıştırarak ısınınca parmesan peyniri ile mozzarella peynirini eklenir. Karışım koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirilir.

Fesleğen yaprakları ince doğranır ve sosun içine eklenir. Karıştırarak birkaç dakika daha pişirilir.

Tuz ve karabiberle sos, damak zevkine göre tatlandırılır.

Haşlanmış makarna sos ile harmanlanır ve servis tabağına alınır.

Üzerine isteğe bağlı olarak biraz daha parmesan peyniri serpiştirerek sıcak servis yapılır.