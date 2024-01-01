Makarnayı bir de böyle deneyin: Lezzetin doruklarına çıkaran bir tarif!
Herkes için vazgeçilmez bir lezzet olan makarna, lezzetli soslarla adeta bir şölen yaratabiliyor. İşte lezzetli bir makarna sosu ile lezzeti doruklara çıkarın!
7'den 70'e herkes tarafından sevilen, bazen kurtarıcı bir yemek bazen de bir lezzet şöleni yaratabilen makarnayı bir çok sos ile hazırlamak mümkün. İşte basit, az malzemeli, lezzetli bir makarna tarifi!
MALZEMELER
400 gram makarna
2 yemek kaşığı tereyağı
3 diş sarımsak
1 su bardağı krema
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
Yarım su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri
Yarım çay bardağı taze fesleğen yaprakları
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Makarna tuzlu suda haşlanır. Haşlandıktan sonra süzülerek bir kenara alınır.
Geniş bir tavada tereyağı eritilir.
Rendelenmiş sarımsaklar ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte sotelenir.
Tavaya krema eklenir ve karıştırarak ısınınca parmesan peyniri ile mozzarella peynirini eklenir. Karışım koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirilir.
Fesleğen yaprakları ince doğranır ve sosun içine eklenir. Karıştırarak birkaç dakika daha pişirilir.
Tuz ve karabiberle sos, damak zevkine göre tatlandırılır.
Haşlanmış makarna sos ile harmanlanır ve servis tabağına alınır.
Üzerine isteğe bağlı olarak biraz daha parmesan peyniri serpiştirerek sıcak servis yapılır.
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