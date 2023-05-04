Mayonezi ve ketçabı evde kendiniz yapın! Püf noktalarıyla tarifleri...

Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:47

Güncelleme: 04.05.2023 - 12:47

Lezzetli bir ketçap yapmak istiyorsanız öncelikle domateslerin olgun olduğundan emin olmalısınız. Ketçabı hazırlarken içerisine kendi damak zevkinize uygun olacak şekilde farklı baharatlar da ekleyebilir, kendinize özel lezzetler oluşturabilirsiniz.

KETÇAP TARİFİ

Malzemeler



2 kilo olgun domates



2 adet soğan



2 diş sarımsak



2 yemek kaşığı elma sirkesi



1 su bardağı su



1 çay kaşığı tane karabiber



2 adet karanfil



1 çay kaşığı pul biber



2 defne yaprağı



1 yemek kaşığı şeker



1 çay bardağı zeytinyağı



Tuz



Yapılışı



Öncelikle soğanı, domatesi, sarımsağı rendeleyip zeytinyağıyla birlikte geniş bir tencereye alın. İçine sirke, şeker ve suyu ilave edip kısık ateşte en az 30 dakika pişirin. Tane karabiberi, karanfili, pul biberi, defne yaprağını ve tuzu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Hazır hale gelen domatesli karışımı blender’dan geçirin. Daha pürüzsüz olamsı için bir turda ince tel süzgeçten geçirin. Ilık bir halde servis edin.



PÜF NOKTASI: Domates olsun ve kırmızıysa, ketçap da o kadar lezzetli olur.







Mayonez Fransız mutfağından dünyaya yayılan bir sos çeşididir. Ülkemizde en çok tüketilen soslardan biridir. Ana malzemeleri bitkisel yağ ve yumurtadır. Mayonezi yaparken karıştırma kabı olarak dar, uzun kapları seçin. Bunun için mikser ve blenderlarınızın kaplarını değerlendirebilirsiniz.

MAYONEZ TARİFİ

Malzemeler



2 adet yumurta sarısı



1.5 su bardağı ayçiçek yağı



2 yemek kaşığı limon suyu



1 tatlı kaşığı su



1 çay kaşığı tuz



Yapılışı



Öncelikle yumurta sarılarını cam bir kaseye alın. Yumurta sarılarının içinde hiç yumurta akı kalmamasına özen gösterin. İlk önce yumurta sarılarının içerisine 1 tatlı kaşığı su ilave edip ara vermeden çırpmaya devam edin. Bu işlem yağın daha iyi karışmasını sağlar. Ardından ekleyeceğiniz yağı damla damla ilave etmeye özen gösterin. Bu sayede yapacağınız mayonez daha homojen bir kıvama sahip olacaktır. Daha yoğun kıvamlı veya daha az yağlı bir mayonez elde etmek istiyorsanız, istediğiniz kıvamı yakalayınca yağ ilave etmeyi bırakabilirsiniz. Ardından ekleyeceğiniz limon suyununu ve tuzu ekleyip çırpmaya devam edin. Cam ve ağzı kapanabilen bir kavanoza alıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Mayonezi evde kısa süre hazırlayabileceğiniz gibi çeşitli baharatlar ve hardal ilave ederek farklı mayonezler elde edebilirsiniz.



PÜF NOKTASI: Karıştırma kabınızın altına ıslak soğuk bez yerleştirin. Bu hem çırpma boyunca karıştırma kabınızın kaymasını engelleyecek hem de malzemelerin çok ısınmasına engel olacağından mayonezin kıvamının daha iyi olmasını sağlayacaktır.





