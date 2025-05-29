Meksika mutfağından tatlı bir esinti: Cajeta tarifi

Meksika mutfağı yalnızca acı sosları ve baharatlı yemekleriyle değil, tatlılarıyla da büyülüyor. Bunların en özellerinden biri, Meksika’nın “keçi sütlü karamel”i olarak bilinen Cajeta.
CAJETA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre keçi sütü (isteğe bağlı olarak inek sütüyle de yapılabilir)
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Geniş tabanlı bir tencereye keçi sütünü dökün.
- Şekeri ve karbonatı ekleyin. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.
- Karışımı orta ateşte ısıtın. Taşmaması için sürekli başında durun.
- Kaynamaya başladığında altını biraz kısın.
- Tarçın çubuğunu ve vanilyayı ekleyin.
- Süt koyulaşıp karamel rengini alana kadar yaklaşık 1-1.5 saat boyunca sürekli karıştırarak pişirin.
- Kıvamı yoğunlaştığında ve karamel kokusu yayılmaya başladığında ocaktan alın.
- Tarçın çubuğunu çıkarın.
- Cajeta'yı sıcak halde cam bir kavanoza aktarın ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında saklayın.