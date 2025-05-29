Meksika mutfağından tatlı bir esinti: Cajeta tarifi

Meksika mutfağı yalnızca acı sosları ve baharatlı yemekleriyle değil, tatlılarıyla da büyülüyor. Bunların en özellerinden biri, Meksika’nın “keçi sütlü karamel”i olarak bilinen Cajeta.

CAJETA TARİFİ

Malzemeler:

1 litre keçi sütü (isteğe bağlı olarak inek sütüyle de yapılabilir)

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı karbonat

1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

Yapılışı: