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Meksika mutfağından tatlı bir esinti: Cajeta tarifi

Meksika mutfağından tatlı bir esinti: Cajeta tarifi

29.05.2025 11:19:00
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Haber Merkezi
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Meksika mutfağından tatlı bir esinti: Cajeta tarifi

Meksika mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan “Cajeta”, keçi sütünden yapılan karamelsi yapısıyla damakta iz bırakıyor.

Meksika mutfağı yalnızca acı sosları ve baharatlı yemekleriyle değil, tatlılarıyla da büyülüyor. Bunların en özellerinden biri, Meksika’nın “keçi sütlü karamel”i olarak bilinen Cajeta.

CAJETA TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 litre keçi sütü (isteğe bağlı olarak inek sütüyle de yapılabilir)
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Geniş tabanlı bir tencereye keçi sütünü dökün.
  2. Şekeri ve karbonatı ekleyin. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.
  3. Karışımı orta ateşte ısıtın. Taşmaması için sürekli başında durun.
  4. Kaynamaya başladığında altını biraz kısın.
  5. Tarçın çubuğunu ve vanilyayı ekleyin.
  6. Süt koyulaşıp karamel rengini alana kadar yaklaşık 1-1.5 saat boyunca sürekli karıştırarak pişirin.
  7. Kıvamı yoğunlaştığında ve karamel kokusu yayılmaya başladığında ocaktan alın.
  8. Tarçın çubuğunu çıkarın.
  9. Cajeta'yı sıcak halde cam bir kavanoza aktarın ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında saklayın.
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