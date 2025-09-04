Meksika Mutfağının Efsane Lezzeti: Carnitas

Carnitas kırmızı et tercih edenler için dana etli versiyonu da oldukça yaygın. Özellikle dana kaburga veya kontrafile gibi yağlı ve lifli parçalar kullanıldığında sonuç yumuşacık ve ağızda dağılan bir et oluyor. Meksika sokak lezzetinin bu uyarlanmış hali, sofralarda farklı bir tat arayanlar için birebir.
CARNITAS TARİFİ
Malzemeler:
- 1,5 kg dana eti (tercihen kaburga, kontrfile ya da antrikot – iri parçalar halinde)
- 1 adet büyük soğan (dörde bölünmüş)
- 4 diş sarımsak
- 2 adet defne yaprağı
- 1 adet portakal (ikiye bölünmüş, suyu ve kabuğu kullanılacak)
- 1 adet lime (suyu için)
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 250 ml su veya et suyu
Yapılışı:
- Eti hazırlayın: Dana etini büyük parçalar halinde doğrayın ve derin bir tencereye yerleştirin.
- Baharatları ekleyin: Soğan, sarımsak, defne yaprağı, kimyon, kekik, tuz ve karabiberi üzerine ekleyin.
- Narenciye aroması verin: Portakalın suyunu ve kabuklarını, lime suyunu da tencereye katın.
- Sıvıyı ekleyin: Üzerine su veya et suyunu dökün. Etlerin yarısına kadar sıvı gelmesi yeterli.
- Yavaş pişirme: Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 2,5–3 saat pişirin. Etler iyice yumuşayıp kolayca dağılmalı.
- Çıtırlaştırma: Etleri tencereden alıp didikleyin. Ardından geniş bir tavada kendi yağıyla yüksek ateşte birkaç dakika kavurarak dışının çıtır olmasını sağlayın.
- Servis: Sıcak tortillaların içine yerleştirip yanında taze soğan, kişniş ve salsa ile servis edin.