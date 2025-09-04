Meksika Mutfağının Efsane Lezzeti: Carnitas

Carnitas kırmızı et tercih edenler için dana etli versiyonu da oldukça yaygın. Özellikle dana kaburga veya kontrafile gibi yağlı ve lifli parçalar kullanıldığında sonuç yumuşacık ve ağızda dağılan bir et oluyor. Meksika sokak lezzetinin bu uyarlanmış hali, sofralarda farklı bir tat arayanlar için birebir.

CARNITAS TARİFİ

Malzemeler:

1,5 kg dana eti (tercihen kaburga, kontrfile ya da antrikot – iri parçalar halinde)

1 adet büyük soğan (dörde bölünmüş)

4 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı

1 adet portakal (ikiye bölünmüş, suyu ve kabuğu kullanılacak)

1 adet lime (suyu için)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

250 ml su veya et suyu

Yapılışı: