Meksika mutfağının gizli lezzeti: Mixiote tarifi

Meksika mutfağı denince akla genelde taco, burrito, guacamole gelir. Ancak ülkenin zengin mutfak kültüründe pek çok keşfedilmeyi bekleyen tarif var. İşte onlardan biri de Mixiote: özel baharatlarla marine edilen etin, maguey yaprağına sarılarak buharda pişirildiği nefis bir yemek. Yumuşacık eti ve aromatik sosuyla adeta ağızda eriyor.
MIXIOTE TARİFİ
Malzemeler:
- 800 gr kuzu eti (veya tavuk göğsü)
- 4 adet maguey yaprağı (veya pişirme kağıdı/alüminyum folyo alternatifi)
- 2 yemek kaşığı achiote (annatto) ezmesi
- 2 adet kuru ancho biberi
- 2 adet guajillo biberi
- 3 diş sarımsak
- 1 adet beyaz soğan
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Tuz ve karabiber
- 100 ml portakal suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
- Biberleri hazırlayın: Ancho ve guajillo biberlerini sıcak suda 10 dakika bekletip yumuşatın. Çekirdeklerini çıkarın.
- Marinasyon sosunu yapın: Yumuşamış biberleri, achiote ezmesini, sarımsak, soğan, kimyon, kekik, sirke, limon suyu, portakal suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle blenderdan geçirerek pürüzsüz bir sos elde edin.
- Eti marine edin: Kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Hazırladığınız marinasyon sosu ile etleri iyice harmanlayıp en az 2 saat (tercihen 1 gece) buzdolabında dinlendirin.
- Sarma işlemi: Maguey yapraklarını hafif ıslatıp yumuşatın. Her yaprağın içine marine edilmiş eti paylaştırıp bohça şeklinde sarın. (Eğer maguey yaprağı yoksa pişirme kağıdı veya folyo kullanabilirsiniz.)
- Pişirme: Sarmaları buharda yaklaşık 1,5 saat pişirin. Etler tamamen yumuşayıp sosuyla bütünleşince servise hazırdır.
- Servis: Yanında pirinç, siyah fasulye ve taze limon dilimleriyle sunabilirsiniz.