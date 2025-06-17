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Meksika mutfağının gizli lezzeti: Mixiote tarifi

Meksika mutfağının gizli lezzeti: Mixiote tarifi

17.06.2025 19:30:00
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Haber Merkezi
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Meksika mutfağının gizli lezzeti: Mixiote tarifi

Adı pek duyulmasa da, Mixiote Meksika’nın köklü ve geleneksel tatlarından biri. Özel pişirme yöntemiyle etin lezzeti katlanıyor.

Meksika mutfağı denince akla genelde taco, burrito, guacamole gelir. Ancak ülkenin zengin mutfak kültüründe pek çok keşfedilmeyi bekleyen tarif var. İşte onlardan biri de Mixiote: özel baharatlarla marine edilen etin, maguey yaprağına sarılarak buharda pişirildiği nefis bir yemek. Yumuşacık eti ve aromatik sosuyla adeta ağızda eriyor.

MIXIOTE TARİFİ

Malzemeler:

  • 800 gr kuzu eti (veya tavuk göğsü)
  • 4 adet maguey yaprağı (veya pişirme kağıdı/alüminyum folyo alternatifi)
  • 2 yemek kaşığı achiote (annatto) ezmesi
  • 2 adet kuru ancho biberi
  • 2 adet guajillo biberi
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet beyaz soğan
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz ve karabiber
  • 100 ml portakal suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  1. Biberleri hazırlayın: Ancho ve guajillo biberlerini sıcak suda 10 dakika bekletip yumuşatın. Çekirdeklerini çıkarın.
  2. Marinasyon sosunu yapın: Yumuşamış biberleri, achiote ezmesini, sarımsak, soğan, kimyon, kekik, sirke, limon suyu, portakal suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle blenderdan geçirerek pürüzsüz bir sos elde edin.
  3. Eti marine edin: Kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Hazırladığınız marinasyon sosu ile etleri iyice harmanlayıp en az 2 saat (tercihen 1 gece) buzdolabında dinlendirin.
  4. Sarma işlemi: Maguey yapraklarını hafif ıslatıp yumuşatın. Her yaprağın içine marine edilmiş eti paylaştırıp bohça şeklinde sarın. (Eğer maguey yaprağı yoksa pişirme kağıdı veya folyo kullanabilirsiniz.)
  5. Pişirme: Sarmaları buharda yaklaşık 1,5 saat pişirin. Etler tamamen yumuşayıp sosuyla bütünleşince servise hazırdır.
  6. Servis: Yanında pirinç, siyah fasulye ve taze limon dilimleriyle sunabilirsiniz.
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