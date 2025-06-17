Meksika mutfağının gizli lezzeti: Mixiote tarifi

Meksika mutfağı denince akla genelde taco, burrito, guacamole gelir. Ancak ülkenin zengin mutfak kültüründe pek çok keşfedilmeyi bekleyen tarif var. İşte onlardan biri de Mixiote: özel baharatlarla marine edilen etin, maguey yaprağına sarılarak buharda pişirildiği nefis bir yemek. Yumuşacık eti ve aromatik sosuyla adeta ağızda eriyor.

MIXIOTE TARİFİ

Malzemeler:

800 gr kuzu eti (veya tavuk göğsü)

4 adet maguey yaprağı (veya pişirme kağıdı/alüminyum folyo alternatifi)

2 yemek kaşığı achiote (annatto) ezmesi

2 adet kuru ancho biberi

2 adet guajillo biberi

3 diş sarımsak

1 adet beyaz soğan

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

100 ml portakal suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: