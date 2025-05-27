Meksika'nın ferahlatan lezzeti: Sopa de Lima tarifi

Meksika denince ilk akla gelenler acı ve baharat olsa da, ülkenin Yucatan bölgesi daha ferah ve narenciye ağırlıklı bir mutfağa sahip. İşte o özgün tatlardan biri: Sopa de Lima. Lime suyu, tavuk, baharatlar ve çıtır tortilla şeritleriyle yapılan bu çorba, yaz-kış içilebilecek hafif ama aromatik bir yemek.

SOPA DE LIMA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

1 soğan (ikiye bölünmüş)

4 diş sarımsak

1 havuç (doğranmış)

2 adet lime (yeşil limon), suyu ve kabuğu

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

İnce şeritlere kesilmiş ve kızartılmış tortilla ekmekleri

Yapılışı:

Tavuk göğsünü soğan, sarımsak ve havuçla birlikte haşlayın. Piştikten sonra tavukları didikleyin, suyunu süzerek ayırın. Süzülen tavuk suyuna lime suyu, baharatlar ve didiklenmiş tavuğu ekleyin. Birkaç dakika kaynatın. Servis kaselerine alıp üzerine çıtır tortilla şeritleri ve lime kabuğu serpin.



