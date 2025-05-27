Meksika'nın ferahlatan lezzeti: Sopa de Lima tarifi

Meksika denince ilk akla gelenler acı ve baharat olsa da, ülkenin Yucatan bölgesi daha ferah ve narenciye ağırlıklı bir mutfağa sahip. İşte o özgün tatlardan biri: Sopa de Lima. Lime suyu, tavuk, baharatlar ve çıtır tortilla şeritleriyle yapılan bu çorba, yaz-kış içilebilecek hafif ama aromatik bir yemek.
SOPA DE LIMA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet tavuk göğsü
- 1 soğan (ikiye bölünmüş)
- 4 diş sarımsak
- 1 havuç (doğranmış)
- 2 adet lime (yeşil limon), suyu ve kabuğu
- 1 adet defne yaprağı
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kimyon
- Tuz, karabiber
- İnce şeritlere kesilmiş ve kızartılmış tortilla ekmekleri
Yapılışı:
- Tavuk göğsünü soğan, sarımsak ve havuçla birlikte haşlayın. Piştikten sonra tavukları didikleyin, suyunu süzerek ayırın.
- Süzülen tavuk suyuna lime suyu, baharatlar ve didiklenmiş tavuğu ekleyin.
- Birkaç dakika kaynatın. Servis kaselerine alıp üzerine çıtır tortilla şeritleri ve lime kabuğu serpin.