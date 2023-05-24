Piknik sepeti nasıl hazırlanır? Çocuklara özel tariflerle piknik keyfi…

Yayınlanma: 24.05.2023 - 15:23

Güncelleme: 24.05.2023 - 15:54

Sıcak yaz günlerinde yeşillikler ve çiçekler içerisinde piknik yapmak çocukların en sevdiği açık hava etkinliklerinden biridir. Cem Botanik’in genç yöneticilerinden Zeynep Şener, yeğenleriyle beraber tadına vardığı keyifli pikniği, piknik sepeti hazırlamanın püf noktalarını ve çocuklara özel piknik tarifleirini bizlerle paylaştı...

PRATİK YİYECEKLER TERCİH ETMELİSİNİZ!

Öncelikle işe piknik sepeti hazırlayarak başlayabilirsiniz. Bu aşamada çocuklarla konuşarak, yanınıza alacağınız yiyeceklere beraber karar vererek onların da sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz. Piknik sepetine hem sağlıklı yiyecekler hem de onların keyifle yiyeceği atıştırmalıklar koyabilirsiniz. Hatta bunları hazırlarken onlardan yardım almak, el becerilerini geliştirecektir. Özellikle kolaylıkla yemeleri için sulu yemekler, yağlı gıdalar yerine pratik yiyecekler tercih edebilirsiniz. Bilhassa küçük hamburgerler, kek, kurabiye, börek, sandviç çeşitleri pikniğe çok yakışacaktır. Renkli bardaklarla, soğuk içecekler almayı da ihmal etmeyin. Eğer çimlerin üzerinde oturacaksanız, yere sermek için bir örtü ve çocukların rahatça oturması için küçük minderler işinizi kolaylaştıracaktır.

ÇOCUKLARLA DOĞADA OYUN OYNAYIN!

Kış boyunca evde bunalmış çocuklar için doğada vakit geçirirken oynanacak pek çok oyun olduğu kesin. İp atlama, saklambaç, uçurtma uçurma, çember çevirme, sek sek, top oynama, halat çekme elbette bunların içerisinde popülaritesini hiç kaybetmeyenlerden... İsterseniz yanınıza küçük renkli taşlar alıp, belli bir alan içerisine onları gömerek çocuklardan hazineleri bulmasını isteyebilirsiniz. Kendi küçük kürek ve kazmaları ile taşları bulmaya çalışmak ufaklıklar açısından son derece dinamik bir oyundur. Ayrıca doğadan çiçek toplamak, papatyadan taç yapmak, farklı yaprak şekilleri incelemek, hayvanları izlemek de onları çok mutlu edecektir.

EĞLENCELİ ATIŞTIRMALIKLAR ALMAYI UNUTMAYIN!

Pikniğin ardından ailece yapacağınız yürüyüş, ormanı tanımaları için bulunmaz bir fırsattır. Bu sırada farklı ağaç türlerini, renk renk kuşları, kelebekleri görme şansına da sahip olacaklar. Hatta bu yürüyüşü beraber şarkı söyleyerek daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz... Piknikte çocuklar için sağlıklı ve karın doyurucu yiyecekler hazırlarken, gün boyu koşup enerji harcayacaklarını düşünerek, taze meyveler, renkli şekerler, patlamış mısır gibi eğlenceli alternatifler de eklemeyi unutmayın!

PİKNİK SEPETİNDE OLMASI GEREKENLER

Atıştırmalık yiyecekler ve taze meyveler

Kullan at bardak, tabak ve servisler

İçecekler için pipetler

Yere oturmak için örtü ve küçük minderler

İdeal ısıyı koruması için termosta su

Bol sıvı tüketeceklerinden dolayı içecek çeşitleri

PİKNİĞE ÖZEL TARİFLER…

BONBONLU HAVUÇLU KEK

6-8 kişilik

Malzemeler

Kek için

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı sıvıyağ

2.5 su bardağı un

3 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet limon

1 su bardağı dövülmiş ceviz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın



Üzerine

Şeffaf jöle ve renkli şekerler

Kalıbı yağlamak için tereyağı



Yapılışı

Yumurta ve tozşekeri derin bir kaba alıp, beyaz köpük halini alana dek mikserle çırpın. Daha sonra süt ve sıvı yağı ekleyip, bu defa el çırpıcısı ile çırpın. Üzerine elenmiş unu, kabartma tozu ve vanilyayı katın. Çırpmaya devam edin. En son rendelenmiş havuç, limon kabuğu, tarçın ve cevizi katın. Şöyle bir karıştırıp, yağlanmış yuvarlak kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35- 40 dakika pişirin. (Keskin bir bıçağın ucunu keke batırın, bıçak temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Bu arada şeffaf jöleyi hazırlayın. Bunun için de bir buçuk su bardağı su, bir buçuk tatlı kaşığı buğday nişastası ve bir buçuk tatlı kaşığı tozşekeri karıştırıp, koyulaşana dek pişirin. Ilınmaya bırakın. Ilınan kekin üzerine ılık jöleyi gezdirin. En üste renkli şekerlemeleri serpin. Soğuyunca servis yapın.

CHEESEBURGER

Malzemeler

4 kişilik



Köfte için

300 gram kıyma

1 adet soğan

Yarım demet maydanoz

2 çorba kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

Tuz, karabiber

Birkaç dilim cheddar peyniri

Yeşillik ve domates

Ketçap



Yapılışı



Derin bir kaba kıyma, ince kıyılmış ya da rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, maydanoz, tuz, karabiberi ekleyin. Elinizle yoğurarak köfte hamuru hazırlayın. Hamurdan mandalina iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yassıltın. Köfteleri ızgarada ya da tavada pişirin. Hamburger ekmeklerinin içine biraz ketçap sürün. Köfteleri yerleştirin. Üzerine peynirleri koyun. Domates ve yeşillik ilave edin. Soğumaması için alüminyum folyolara sarın.

ÇİKOLATALI KURABİYE

Malzemeler

4-6 kişilik

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı damla çikolata

2.5 su bardağı un

100 gram oda sıcaklığında tereyağı



Yapılışı

Öncelikle tereyağını derin bir kaba koyun. Pudra şekeri ekleyip, iyice karıştırın. Yumurtayı ilave edin. Biraz karıştırıp, vanilya, kabartma tozu ve unu kaba ekleyin. Yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. En son damla çikolatayı da içine katıp yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizde yuvarlayın. Tepsiye yağlı kağıt serin. Üzrerine kurabiyeleri dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

LİMONATA

Malzemeler

4-6 kişilik

10 adet limon

Bir buçuk su bardağı tozşeker

5 su bardağı su

Birkaç yaprak taze nane

Buz



Yapılışı

Önce limonları yıkayıp, sonra bir kaba rendeleyin. Bu sırada beyaz kabuklarının gelmemesine dikkat edin. 4 adet limonun suyunu sıkın. Diğerlerini küçük dilimler halinde doğrayın. Üzerine tozşekeri ve nane yapraklarını ilave edin. Şeker iyice eriyene kadar elinizle bastırarak yoğurun. Özünün çıkması için malzemeyi tel bir süzgece koyun ve derin kabın üzerine yerleştirin. Spatula ile bastırarak, limon suyunun alttaki kaba akmasını sağlayın. Üzerine su ekleyin. Buz ve nane yaprağı ile servis yapın.



























