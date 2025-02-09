Messi'nin favori yemeği: Arjantin mutfağından Milanesa Napolitana tarifi

Yayınlanma: 09.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 09.02.2025 - 12:22

İtalyan mutfağındaki klasik "Milanesa" tarifinin Arjantin versiyonu olan bu yemek, çıtır çıtır kızartılmış etin, üzerine domates sosu, eritilmiş peynir ve baharatlarla zenginleştirilerek servis edilmesiyle hazırlanır. İster akşam yemeğinde, ister özel davet sofralarında sunulabilecek bu tarif, yanına patates kızartması veya salata ile mükemmel bir öğün oluşturur.

MİLANESA NAPOLITANA TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

Pane Et İçin:

4 adet dana biftek (veya tavuk göğsü)

1 su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tatlı toz biber (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri İçin:

1 su bardağı domates sosu

200 gr rendelenmiş mozzarella peyniri

1 çay kaşığı kekik veya fesleğen

1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılış