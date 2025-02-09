Messi'nin favori yemeği: Arjantin mutfağından Milanesa Napolitana tarifi
Latin Amerika mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Milanesa Napolitana, çıtır çıtır pane edilmiş etin üzerine domates sosu ve eritilmiş peynir eklenerek hazırlanan nefis bir tariftir. Arjantin’in favori yemeklerinden biri olan bu lezzet, İtalyan mutfağından esinlenerek ortaya çıkmıştır ve hem restoranlarda hem de ev sofralarında kendine özel bir yer edinmiştir.
İtalyan mutfağındaki klasik "Milanesa" tarifinin Arjantin versiyonu olan bu yemek, çıtır çıtır kızartılmış etin, üzerine domates sosu, eritilmiş peynir ve baharatlarla zenginleştirilerek servis edilmesiyle hazırlanır. İster akşam yemeğinde, ister özel davet sofralarında sunulabilecek bu tarif, yanına patates kızartması veya salata ile mükemmel bir öğün oluşturur.
MİLANESA NAPOLITANA TARİFİ
Malzemeler (4 Kişilik)
Pane Et İçin:
- 4 adet dana biftek (veya tavuk göğsü)
- 1 su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı tatlı toz biber (isteğe bağlı)
- Kızartmak için sıvı yağ
Üzeri İçin:
- 1 su bardağı domates sosu
- 200 gr rendelenmiş mozzarella peyniri
- 1 çay kaşığı kekik veya fesleğen
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
Yapılış
- Dana biftekleri ince olacak şekilde dövün (ince olması pişme süresini kısaltacaktır).
- Tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatlarla etleri tatlandırın.
- Yumurtaları bir kaseye kırın ve çırpın.
- Galeta ununu ayrı bir tabağa koyun.
- Etleri önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın ve güzelce kaplanmasını sağlayın.
- Paneyi iyice sabitlemek için etleri 10 dakika buzdolabında dinlendirin.
- Geniş bir tavada bol sıvı yağı ısıtın.
- Pane edilmiş etleri her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartın (yaklaşık 2-3 dakika).
- Fazla yağı süzmek için havlu kağıdın üzerine alın.
- Fırını 180°C’ye ısıtın.
- Kızarttığınız etleri bir fırın tepsisine yerleştirin.
- Üzerine bir kaşık domates sosu sürün ve rendelenmiş mozzarella peyniri ekleyin.
- Son olarak fesleğen veya kekik serpiştirin ve birkaç damla zeytinyağı gezdirin.
- Önceden ısıtılmış fırında peynir eriyip hafif kızarana kadar (yaklaşık 10 dakika) pişirin.
- Yanında patates kızartması, salata veya pilav ile sıcak servis yapın!
Etiketler: #Milanesa Napolitana #lionel messi #tarif
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