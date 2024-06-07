Meyveli Yoğurt Bar tarifi! Ferahlatıcılığı ile yazın yeni favorisi olmaya aday...

Hem çocuklar hem de yetişkinler için yaza çok yakışacak sağlıklı ve ferahlatıcı bir tarif: Meyveli Yoğurt Bar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 20:31
Meyveli Yoğurt Bar tarifi! Ferahlatıcılığı ile yazın yeni favorisi olmaya aday...
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Yazın ferahlatıcı tarifler bulmak zor olsa da sıcak havalarda sıklıkla tüketebileceğiniz sağlıklı tatlı tarifleri bulunuyor. İşte çocuk yetişkin demeden herkesin yaz boyu gönül rahatlığı ile tüketebileceği Meyveli Yoğurt Bar tarifi...

MALZEMELER

3 su bardağı tam yağlı yoğurt

¼ su bardağı bal

1 çay kaşığı vanilya

Dilimlenmiş çilek, kivi, muz

Çikolata parçacıkları

YAPILIŞI

Büyük bir fırın tepsisini fırın kağıdı ile kaplayın.

Orta boy bir kasede, yoğurt, bal ve vanilya iyice karıştırılır.

Yoğurt karışımını hazırladığınız tepsiye bir dikdörtgen şeklinde yayın.

Dilimlenmiş meyveleri yoğurt karışımının üzerine eşit şekilde serpin.

Mini çikolata parçacıklarını üzerine serpiştirin.

Tepsiyi dondurucuya yerleştirin ve yoğurt barı tamamen sertleşene kadar, en az 3 saat dondurun.

Donduktan sonra, yoğurt barını kesin veya kırın.


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