Osmanlı mutfağından günümüze: Sütlü pancar çorbası tarifi

Yayınlanma: 22.12.2024 - 11:44

Güncelleme: 22.12.2024 - 11:44

Anadolu mutfağı, her köşesinde saklı kalmış eşsiz tarifleriyle bilinir. Sütlü pancar çorbası da bu zengin kültürün en az bilinen ama en lezzetli yemeklerinden biri. Osmanlı saray mutfağında da izleri bulunan bu tarif, pancarın sütle birleşimiyle kendine has bir tat yaratıyor. Sağlıklı beslenmeye uygun yapısı ve lezzetiyle sofralarınıza yeni bir soluk getirecek.

SÜTLÜ PANCAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 bağ kırmızı pancar (yapraklarıyla birlikte)

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Yapılışı: