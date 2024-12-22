Osmanlı mutfağından günümüze: Sütlü pancar çorbası tarifi
Anadolu mutfağının unutulmuş tariflerinden biri olan sütlü pancar çorbası, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek sunuyor. Bu özel yemek, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan nadir tatlardan biri olarak sofraları süslüyor.
Anadolu mutfağı, her köşesinde saklı kalmış eşsiz tarifleriyle bilinir. Sütlü pancar çorbası da bu zengin kültürün en az bilinen ama en lezzetli yemeklerinden biri. Osmanlı saray mutfağında da izleri bulunan bu tarif, pancarın sütle birleşimiyle kendine has bir tat yaratıyor. Sağlıklı beslenmeye uygun yapısı ve lezzetiyle sofralarınıza yeni bir soluk getirecek.
SÜTLÜ PANCAR ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 bağ kırmızı pancar (yapraklarıyla birlikte)
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 orta boy kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Pancarların yapraklarını ayıklayın ve bol suyla yıkayın. Pancarları ince ince dilimleyin, yaprakları küçük parçalara ayırın.
- Tereyağını tavada eritin. Küp doğradığınız soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
- Dilimlenmiş pancarları ve yapraklarını tavaya ekleyerek 5-6 dakika kadar orta ateşte soteleyin.
- Karışıma sütü ekleyerek kısık ateşte 10 dakika pişirin. Sütün kıvam alması için ara sıra karıştırmayı unutmayın.
- Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın, sıcak servis yapın.
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