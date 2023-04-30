Brüksel lahanası nedir, hangi yemeklerde kullanılır?

Brüksel lahanası ya da diğer adıyla Frenk lahanası, turpgiller ailesindendir. Küçük yumru şeklinde, kat kat yaprakları olan bir sebze türüdür. Bir kış sebzesi olan ama her mevsim bulunabilen brüksel lahanası sanılanın aksine ilk olarak Belçika’da yetiştirilmemiştir. Anayurdu tam olarak bilinmeyen sebze, ABD ve Avrupa’da yaygın şekilde tüketiliyor. Türkiye’de de tarımı başlamış olup, ev mutfaklarına girmeye başlamıştır.

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 30.04.2023 - 08:14
Brüksel lahanası nedir, hangi yemeklerde kullanılır?
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Turpgiller ailesinin bir üyesi olan, karnabahar ve brokolinin kuzeni brüksel lahanası, içeriğinde bulundurduğu antioksidanlar, mineraller, vitaminler ve bitki proteini bakımından en sevilen yeşil yapraklı sebzeler arasında konumlanıyor. Hem az kalorili hem de düşük karbonhidratlı… Avrupa ülkelerinin en sevilen sebzelerinden birisi olan brüksel lahanası ülkemizde de uzun yıllardır tüketiliyor. Brüksel lahanası sağlıklı olmasının yanında kolay hazırlanabilir, oldukça pratik ve kullanışlı bir sebzedir, özellikle de diyet yapan kişiler için müthiş bir alternatiftir…

BRÜKSEL LAHANASI İLE NELER YAPILABİLİR?

Brüksel lahanasını seven kadar sevmeyen de çok. Ancak doğru bir teknikle bu sebzeyi lezzetlendirmek ve seveceğiniz şekilde pişirmek mümkün.

BUHARDA PİŞİRME

Hem vitaminini kaybetmemesi hem de düşük kalori için brüksel lahanasını buharda pişirip zeytinyağı, sarımsak, kırmızı toz biber ve limonla daha leziz bir hale getirebilirsiniz. Buharda pişmiş lahanalarınızın üzerine dilerseniz sarımsaklı yoğurt da ilave edin.

TENCEREDE PİŞİRME

Lahana yapraklarının acısının yemeğe karışmasını engellemek istiyorsanız, sert köklerini kesin ve lahanaları sirkeli suda bir müddet bekletin. Soğan, bol domates ve zeytinyağında ikiye ayırdığınız lahanalarınızı pişirin. Hiç su eklemeden, kendi suyuyla pişirdiğinizde daha da lezzetli olacaktır.

MÜCVER TEKNİĞİYLE PİŞİRME

Dereotu, un, yumurta, soğan, yağ ve baharatlar. Kabak yerine haşlayıp ince ince doğradığınız brüksel lahanalarını ekleyin ve fırında pişirin.

Ayrıca; çorba yapabilir, zeytinyağlı yemek olarak hazırlayabilir, et yemeklerinin yanında haşlama olarak sunabilir veya fırınlayarak garnitür şekilde de tercih edebilirsiniz...



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