Nar nasıl seçilir, ayıklanır ve saklanır? Evde nar ekşisi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:07

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:09

Narı ne kadar seversek sevelim, ayıklanması zor olduğu için, kolay tüketilebilen bir meyve olduğunu söyleyemeyiz. Kabuğunun içinde yüzlerce tanesi olan, ancak doğru açılıp, taneleri ayrıldığında tüketilebilir.

Peki iyi nar nasıl seçilir, nasıl saklanır, ve nasıl ayıklanır? Evde nar ekşisi nasıl yapılır?

NAR NASIL SEÇİLİR?

Ağır olan narı seçmeliyiz. Tanelerinin daha dolgun ve daha sulu olduğunu gösterir.

Kabuğu koyu renkli olan narlar en olgun ve lezzetli olandır.

Daha yuvarlak bir şekli varsa bu nar tam olarak olgunlaşmamış demektir. Ama hafifçe kenarları köşeleri belirginleşmeye başladıysa bu narlar yeterli olgunluğa ulaşmış demektir.

Nar sert ve kabuğu pürüzsüz, yarık olmamalı.

NAR NASIL SAKLANIR?

Narı uzun süre saklamak istemiyor ve taze taze tüketmek istiyorsanız, oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz.

Ancak doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan karanlık ve rutubetsiz bir odada saklamak daha uygun olacaktır.

Evinizde kiler varsa, narı saklamak için bu alanı kullanabilirsiniz.

Narı uzun süre muhafaza etmek için, bütün olarak buzlukta saklayabilirsiniz.

Narın ayıklayıp tanelerini buzlukta saklayabilirsiniz.

Narın suyunu sıkıp buzlukta saklayabilirsiniz.

Daha uzun saklamak istiyorsanız, narın sunu kaynatıp çektirerek nar ekşisi hazırlayabilirsiniz.

NAR NASIL AYIKLANIR?

Narı kolaylıkla ayıklamak öncelikle elinizde yuvarlayın.

Ardından narı önce ortadan ikiye bölün ve taneli kısmı avuç içinize gelecek şekilde elinize yerleştirin.

Sonra diğer elinize aldığınız bir tahta kaşık ile narın kabuklu dış kısmına hafifçe vurun. Vurmaya devam edin. Böylece nar tanelerin kolayca kabınızın içine düştüğünü göreceksiniz.

NAR EKŞİSİ TARİFİ

Malzemeler

5 kilo ekşi nar

4 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Öncelikle narları yukarıda tarif ettiğimiz gibi kabuklarına vurarak narların dökülmesini sağlayın. Ayırdığınız narların üzerinde kabuk veya zar varsa bunları da ayıklayın.

Narların suyunu çıkartmak için kullanabileceğiniz diğer yöntem mutfak robotu kullanmaktır.

Nar suyunu süzdükten sonra geniş bir tencereye alın. Tenceredeki narları yaklaşık 3-4 saat kadar kaynatın.

Nar suyunu pişirirken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alın.

Kaynamaya başlayan nar suyu akışkan ve yoğun bir kıvam aldığında nar ekşisi hazır demektir. Nar suyunu ocaktan almadan önce üzerine tuz ekleyin ve karıştırın.

Ocağı kapattıktan sonra nar ekşisini soğuyana kadar oda sıcaklığında dinlendirin.

Soğuyan nar ekşisini şişelere doldurabilirsiniz. Afiyet olsun

NAR EKŞİSİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Tarifle verilen 5 kilo nardan yaklaşık 400 gram nar ekşisi çıkmaktadır. Nar ekşisi yapımında mutlaka ekşi nar kullanılmalıdır.

Nar taneleri güzelce ayıklanmalıdır. Beyaz kısımlar nar ekşisine acı bir tat vereceği için, kaynatılmadan önce ayrılmalıdır.

Nar suyu, asitli olduğu için çelik tencere de pişirilmesi önerilir.

Nar ekşisinin son aşamasında tuz atmayı ihmal etmeyin. Tuz, nar ekşisinin mayalanmasını durdurur. Eğer tuz ilave edilmezse nar ekşisi mayalanmaya devam eder ve şaraba dönüşmeye başlar.

Nar ekşisi pekmez kıvamına geldiğinde, ocaktan alınmalıdır.