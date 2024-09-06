Yunan mutfağının gizli hazinesi: Fasolada tarifi

Yayınlanma: 06.09.2024 - 21:37

Güncelleme: 06.09.2024 - 21:37

Yunan mutfağı denildiğinde akla genellikle musakka, souvlaki ya da tzatziki gibi bilinen lezzetler gelir. Ancak Yunan mutfağında, özellikle de kırsal kesimlerde yapılan ve fazlaca bilinmeyen birçok lezzet vardır. Bunlardan biri de Fasolada, yani Yunan fasulye çorbasıdır. İşte, Fasolada tarifi...

FASOLADA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuru beyaz fasulye

1 adet soğan (doğranmış)

2 adet havuç (doğranmış)

2 diş sarımsak (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 kutu doğranmış domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz ve karabiber

5-6 su bardağı su

İnce kıyılmış maydanoz (servis için)

Yapılışı: