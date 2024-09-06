Yunan mutfağının gizli hazinesi: Fasolada tarifi

Fasolada, Yunan mutfağının az bilinen ancak lezzetiyle damakları şenlendiren özel bir çorbasıdır. Zengin protein kaynağı olan bu yemek, besleyici ve doyurucu bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenektir. İşte, Fasolada tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 21:37
Yunan mutfağının gizli hazinesi: Fasolada tarifi
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Yunan mutfağı denildiğinde akla genellikle musakka, souvlaki ya da tzatziki gibi bilinen lezzetler gelir. Ancak Yunan mutfağında, özellikle de kırsal kesimlerde yapılan ve fazlaca bilinmeyen birçok lezzet vardır. Bunlardan biri de Fasolada, yani Yunan fasulye çorbasıdır. İşte, Fasolada tarifi...

FASOLADA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı kuru beyaz fasulye
  • 1 adet soğan (doğranmış)
  • 2 adet havuç (doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (doğranmış)
  • 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
  • 1/4 su bardağı zeytinyağı
  • 1 kutu doğranmış domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Tuz ve karabiber
  • 5-6 su bardağı su
  • İnce kıyılmış maydanoz (servis için)

Yapılışı:

  1. Kuru fasulyeleri bir gece önceden suya ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve fasulyeleri yıkayın.
  2. Zeytinyağını bir tencereye alın ve soğan, havuç, sarımsak ve kırmızı biberi ekleyerek 5-6 dakika kadar soteleyin.
  3. Doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyip karıştırın.
  4. Ardından fasulyeleri, suyu, kırmızı toz biberi, tuzu ve karabiberi ekleyin. Orta ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 1,5-2 saat).
  5. Pişen çorbanızı servis tabaklarına alın ve üzerine kıyılmış maydanoz serpin.

Etiketler: #Fasolada tarifi #tarif #Yunan Mutfağı

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