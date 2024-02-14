Ofise, okula, pikniğe... Nereye götüreceğiniz önemli değil: Yanında taşımalık pratik bir tarif!

Gün içindeki koşuşturmaca bazen yemek yiyebilecek bir zaman bulmak mümkün olamayabilir. Bu gibi durumlarda önceki günden hazırlayıp yanınızda taşıyabileceğiniz tarifler kurtarıcınız olacak. İşte tavuklu salata tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:15
Ofise, okula, pikniğe... Nereye götüreceğiniz önemli değil: Yanında taşımalık pratik bir tarif!
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Hem pratik hem de besleyici bir tarifle gününüzü zenginleştirmeye ne dersiniz? İşte karşınızda, işe veya okula rahatlıkla götürebileceğiniz lezzetli bir seçenek: Tavuklu Nohut Salatası! Bu nefis tarif, sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için ideal bir alternatif sunuyor.

Protein açısından zengin tavuk ve lifli nohutun buluştuğu bu salata, sizi tok tutarken aynı zamanda enerjinizi yükseltecek. Üstelik hazırlaması son derece basit, taşıması pratik bir tarif! İşte gününüzü renklendirecek ve sağlıklı beslenmenize katkı sağlayacak tavuklu nohut salatası tarifi...

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MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı tavuk göğsü

1 salatalık

1 havuç

1/2 su bardağı taze kişniş veya maydanoz

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Haşlanmış nohutlar bir kaba alınır.

Haşlanmış tavuk göğsü doğranır ve nohutların üzerine eklenir.

Salatalık ve havuç doğranır, kişnişi veya maydanoz eklenir.

Zeytinyağı ve limon suyunu eklenir.

Tuz ve karabiber eklenerek malzemeler karıştırılır.

İsteğe bağlı olarak içine domates, zeytin veya kıtır ekmek ekleyebilirsiniz.


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