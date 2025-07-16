Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öğle yemeğine doyurucu bir seçenek: Sebzeli kuskus salatası

Öğle yemeğine doyurucu bir seçenek: Sebzeli kuskus salatası

16.07.2025 11:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Öğle yemeğine doyurucu bir seçenek: Sebzeli kuskus salatası

Günün ortasında enerji tazelemek isteyenlere nefis bir önerimiz var. Renkli sebzelerle hazırlanan kuskus salatası, hem doyurucu hem sağlıklı hem de kısa sürede hazır. Öğle molanızda ağır yemeklerden kaçınmak istiyorsanız bu tarif tam size göre!

Yoğun iş temposunda öğle arası hem bedenen hem zihnen nefes almak için bir fırsat. Bu arada tercih edeceğiniz yemeğin hafif ama besleyici olması da önemli. Sebzeli kuskus salatası, zengin vitamin içeriği ve tok tutan yapısıyla tam da bu ihtiyaçlara yanıt veriyor. Üstelik önceden hazırlanıp buzdolabında saklandığında soğuk servis edildiğinde de lezzetinden ödün vermiyor.

SEBZELİ KUSKUS TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kuskus
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet salatalık
  • 1 adet havuç
  • 1 avuç haşlanmış mısır
  • 3-4 dal taze soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

  1. Kuskusu tuzlu kaynar suda yumuşayana kadar haşlayın ve süzün.
  2. Havuçları rendeleyin, diğer sebzeleri küçük küçük doğrayın.
  3. Geniş bir kapta kuskusu, sebzeleri ve mısırı birleştirin.
  4. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
  5. Soğuk olarak servis edin. Dilerseniz üzerine lor peyniri veya ceviz de ekleyebilirsiniz.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #tarif #orijinal tarif