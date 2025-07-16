Öğle yemeğine doyurucu bir seçenek: Sebzeli kuskus salatası

Yoğun iş temposunda öğle arası hem bedenen hem zihnen nefes almak için bir fırsat. Bu arada tercih edeceğiniz yemeğin hafif ama besleyici olması da önemli. Sebzeli kuskus salatası, zengin vitamin içeriği ve tok tutan yapısıyla tam da bu ihtiyaçlara yanıt veriyor. Üstelik önceden hazırlanıp buzdolabında saklandığında soğuk servis edildiğinde de lezzetinden ödün vermiyor.

SEBZELİ KUSKUS TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kuskus

1 adet kapya biber

1 adet salatalık

1 adet havuç

1 avuç haşlanmış mısır

3-4 dal taze soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz, karabiber

Hazırlanışı: