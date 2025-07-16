Öğle yemeğine doyurucu bir seçenek: Sebzeli kuskus salatası

Yoğun iş temposunda öğle arası hem bedenen hem zihnen nefes almak için bir fırsat. Bu arada tercih edeceğiniz yemeğin hafif ama besleyici olması da önemli. Sebzeli kuskus salatası, zengin vitamin içeriği ve tok tutan yapısıyla tam da bu ihtiyaçlara yanıt veriyor. Üstelik önceden hazırlanıp buzdolabında saklandığında soğuk servis edildiğinde de lezzetinden ödün vermiyor.
SEBZELİ KUSKUS TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı kuskus
- 1 adet kapya biber
- 1 adet salatalık
- 1 adet havuç
- 1 avuç haşlanmış mısır
- 3-4 dal taze soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
- Kuskusu tuzlu kaynar suda yumuşayana kadar haşlayın ve süzün.
- Havuçları rendeleyin, diğer sebzeleri küçük küçük doğrayın.
- Geniş bir kapta kuskusu, sebzeleri ve mısırı birleştirin.
- Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
- Soğuk olarak servis edin. Dilerseniz üzerine lor peyniri veya ceviz de ekleyebilirsiniz.