Orta Doğu'nun tanınan lezzeti: Mujadara

Öğle yemeği için hafif ancak enerji veren bir şeyler arıyorsanız, Mujadara listenizin en üst sıralarında yer almalı. Antik dönemlerden beri Orta Doğu mutfağının bir parçası olan bu yemek, "fakir yemeği" olarak bilinse de, sunduğu zengin lezzet ve besin değeriyle her sofrada kendine yer bulur. Basit malzemelerle hazırlanan Mujadara, doğru pişirme teknikleriyle bir lezzet şölenine dönüşebilir. Özellikle karamelize soğanın kattığı tatlı ve tuzlu denge, yemeği eşsiz kılıyor.
MUJADARA TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı esmer mercimek
- 1 su bardağı basmati veya uzun taneli pirinç
- 2 adet büyük soğan
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1/2 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
- 3 su bardağı su veya sebze suyu
- Servis için: Yoğurt, salatalık ve nane
Yapılışı
- Mercimekleri Hazırlayın: Mercimekleri yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı soğuk su ekleyip kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp, mercimekler hafifçe yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Tamamen pişmemesi önemli, hafif diri kalmalılar. Suyunu süzüp kenara alın.
- Soğanları Karamelize Edin: Soğanları piyazlık doğrayın. Geniş bir tencere veya tavada zeytinyağını ısıtın. Doğradığınız soğanları ekleyin ve sürekli karıştırarak kısık ateşte yavaşça pişirin. Soğanların yumuşayıp altın sarısı bir renk alması ve karamelize olması yaklaşık 15-20 dakika sürebilir. Bu adım sabır gerektirir ve yemeğin lezzetini belirler.
- Birleştirin: Karamelize olmuş soğanların yarısını kenara ayırın. Tencerede kalan soğanların üzerine yıkanmış pirinci ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.
- Pişirin: Haşladığınız mercimekleri tencereye ekleyin. Üzerine kimyon, yenibahar, tuz, karabiber ve 3 su bardağı sıcak suyu veya sebze suyunu ekleyin. İyice karıştırın.
- Karışımı kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
- Dinlendirin: Piştikten sonra ocağın altını kapatın ve pilavı 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Ardından bir çatal yardımıyla nazikçe karıştırın.
- Servis Edin: Mujadara'yı bir servis tabağına alın. Üzerine önceden ayırdığınız karamelize soğanları bolca ekleyin. Yanında yoğurt ve salatalıkla hazırlanan cacık benzeri bir sos veya sadece taze nane yaprakları ile servis edebilirsiniz.