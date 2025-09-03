Orta Doğu'nun tanınan lezzeti: Mujadara

Öğle yemeği için hafif ancak enerji veren bir şeyler arıyorsanız, Mujadara listenizin en üst sıralarında yer almalı. Antik dönemlerden beri Orta Doğu mutfağının bir parçası olan bu yemek, "fakir yemeği" olarak bilinse de, sunduğu zengin lezzet ve besin değeriyle her sofrada kendine yer bulur. Basit malzemelerle hazırlanan Mujadara, doğru pişirme teknikleriyle bir lezzet şölenine dönüşebilir. Özellikle karamelize soğanın kattığı tatlı ve tuzlu denge, yemeği eşsiz kılıyor.

MUJADARA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı esmer mercimek

1 su bardağı basmati veya uzun taneli pirinç

2 adet büyük soğan

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

3 su bardağı su veya sebze suyu

Servis için: Yoğurt, salatalık ve nane

Yapılışı