Pastırmalı humus tarifi: Klasik bir mezeye lezzetli bir dokunuş

Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:17

Güncelleme: 29.07.2024 - 16:17

Humus, Orta Doğu mutfağının en sevilen mezelerinden biridir. Kremamsı dokusu ve zengin lezzetiyle hemen her sofrada kendine yer bulur. Pastırma ise Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biridir. Bu iki özel tat, pastırmalı humus tarifinde buluşarak benzersiz bir deneyim sunar.

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

2-3 yemek kaşığı tahin (susam ezmesi)

2-3 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı kimyon

Yeterince tuz

Birkaç dilim pastırma (çemenli veya çemensiz, tercihe bağlı)

Üzeri için zeytinyağı, kırmızı biber ve maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı

Nohutların Hazırlanması: Haşlanmış nohutları süzün ve kabuklarının daha pürüzsüz bir humus elde etmek için soyulmasını sağlayın. Kabukları soymak, humusun daha yumuşak bir kıvam almasını sağlar.

Malzemelerin Karıştırılması: Nohutları, tahini, ezilmiş sarımsağı, limon suyunu, zeytinyağını, kimyonu ve tuzu bir mutfak robotuna veya blendera koyun. Tüm malzemeler pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Humusun kıvamını ayarlamak için gerektiğinde biraz su veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Pastırmanın Hazırlanması: Pastırmayı ince şeritler halinde doğrayın. Tavada kısık ateşte, fazla yağ eklemeden hafifçe kızartın. Pastırma çıtır çıtır olana kadar pişirin. Pişirme sırasında pastırmadan çıkan yağ humusa ekstra bir lezzet katar.

Servis: Humusu bir servis tabağına alın ve üzerine pastırma şeritlerini serpiştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve kırmızı biber serpin. İsteğe bağlı olarak doğranmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

İpuçları:

Humusu daha kremsi hale getirmek için zeytinyağı ve suyu ihtiyaca göre ayarlayabilirsiniz.

Pastırmanın çıtır çıtır olmasına özen gösterin; bu, humusa hoş bir doku ve zengin bir lezzet katacaktır.

Servis etmeden önce humusu buzdolabında bir süre dinlendirirseniz lezzetler daha iyi bütünleşir.