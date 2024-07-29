Karaciğer dostu enfes lezzet: Ege usulü zeytinyağlı enginar tarifi
Enginar, hem lezzeti hem de ferahlığıyla mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Bu sebze, sadece ana yemeklerin değil, aynı zamanda çeşitli meze ve garnitürlerin de yıldızıdır. Enginarın kendine has tat profili, ona yemeklerde hem zengin bir aroma hem de hoş bir dokunuş kazandırır.
Sağlık açısından da birçok fayda sağlayan enginar, sindirim sistemini destekleyen ve detoks etkisi yaratan besin maddeleriyle doludur. Vitamin ve mineraller açısından zengin olan bu sebze, hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de genel sağlık durumunu iyileştirir. Ayrıca, enginarın düşük kalorili olması, onu diyet menülerinin de ideal bir parçası haline getirir. Peki, karaciğer dostu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, Ege usulü zeytinyağlı enginar tarifi...
EGE USULÜ ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ
Malzemeler:
1/2 su bardağı zeytinyağı
1 adet orta boy kuru soğan
1 adet patates
1 adet büyük boy havuç
1 su bardağı dondurulmuş bezelye
8 adet ayıklanmış enginar
2 adet taze sıkılmış limon suyu
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
Servisi için:
1/4 demet dereotu
EGE USULÜ ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YAPILIŞI
Bir tavada yarım su bardağı zeytinyağı ile 1 adet küp doğranmış soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
Üzerine küp doğranmış ve haşlanmış, birer adet patates ve havucu da ekleyip 2-3 dakika bu şekilde kavurun.
1 su bardağı bezelyeyi de üzerine ekledikten 3-4 dakika sonra garnitürünüzü ocaktan alın.
Enginarları pişireceğiniz sosu hazırlamak için bir kapta 2 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek zeytinyağını karıştırın.
Geniş bir tencereye 8 adet enginarı yerleştirin ve üzerlerine hazırladığınız garnitürden koyun.
Limonlu su karışımını da tencereye aktarın.
Ardından kapağını kapatıp, enginarlar yumuşayana kadar pişirin.
Enginarı sofralarınızda soğuk olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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