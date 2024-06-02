Pazar kahvaltılarına pratik bir lezzet: Tavada lavaş böreği tarifi...

Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:03

Güncelleme: 02.06.2024 - 13:19

Hazır lavaşla yapılan bu pratik börek, hem tek başına mükemmel bir kahvaltı seçeneği hem de tüm ev halkının favorisi olacak. Kolay yapımıyla zamandan tasarruf sağlarken, nefis lezzetiyle damakları şenlendiriyor. Üstelik, iç malzemeleri damak zevkinize göre çeşitlendirebilir, her seferinde farklı bir tat deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu börek, yoğun sabahlarınızda kurtarıcınız olacak. Peki, pazar kahvaltılarının pratik lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte tavada lavaş böreği tarifi...

TAVADA LAVAŞ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 kase haşlanmış mısır

1 adet kapya biber

14 dilim salam

3 adet lavaş

3 adet yumurta

4-5 adet cherry domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

TAVADA LAVAŞ BÖREĞİ YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba kırın ve bir turam tuz ve karabiberle birlikte güzelce çırpın.

Malzemeleri doğrayın.

Yapışmaz tabanlı bir tavaya tereyağını alın ve tavanın dibine birkaç yere paylaştırın.

Üstüne çırptığınız yumurtalardan yarısını bir kepçe yardımıyla tereyağının üstüne gezdirin.

Üstüne lavaşlardan bir tanesini kapatın.

Üstüne doğranmış kapya biberini salamların yarısını ve biraz mısır serpin.

Üstüne kaşarların yarısını serpin ve üstüne bir adet daha lavaş kapatın.

Üstüne kalan salamları, doğranmış domatesleri ve kalan mısırı serpin.

Üstüne de kalan kaşarı serptikten sonra son lavaşı da kapatın.

Kalan yumurtaları bu son lavaşın üstüne gezdirip, tavanın kapağını kapatın ve ocağın altını orta ateşte açın.

Yaklaşık 5 dakika sonra bir tabak yardımıyla tersini çevirin ve çok az daha tereyağıyla tavanın dibini yağlayın ve diğer tarafını da pişmesi için koyun.

Bu şekilde iki tarafını pişirdikten sonra bir servis tabağına alın ve dilimleyerek sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!