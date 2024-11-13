Pırasayı sevdiren enfes bir Balkan lezzeti: Plaska tarifi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:44

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:44

Plaska, Balkan mutfağının eşsiz ve nostaljik lezzetlerinden biri olarak özellikle pırasa severlerin favorisi haline gelen bir yemektir. Türkiye'ye göçle birlikte gelen bu özel tarif, pratik yapılışı ve lezzetli dokusuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Hem doyurucu hem de hafif olan bu börek benzeri yiyecek, kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğüne uyum sağlayan bir lezzet olarak öne çıkıyor. Peki, pırasayı sevdiren bu enfes Balkan lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis plaska tarifi...

PLASKA TARİFİ

Malzemeler:

4-5 sap pırasa (ince doğranmış)

1 su bardağı mısır unu

1 çay bardağı beyaz un

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ (zeytinyağı veya ayçiçek yağı tercih edilebilir)

Tuz, karabiber

Bir tutam dereotu (isteğe bağlı)

PLASKA YAPILIŞI

Pırasaları ince ince doğrayın ve bir tavada hafifçe kavurun.

Çok fazla yağ eklememeye özen gösterin; pırasaların kendi suyunu salıp çekmesini bekleyerek hafif bir soteleme işlemi yapın.

Pırasalar yumuşadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Derin bir karıştırma kabına mısır unu, beyaz un, yoğurt, yumurta ve sıvı yağı ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız pırasaları bu karışıma ekleyin ve tuz ile karabiberle tatlandırın.

İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış dereotu da ekleyebilirsiniz.

Fırın tepsisini hafifçe yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Karışımı tepsiye dökün ve üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan plaskayı biraz soğumaya bırakın, ardından dilimleyerek servis edin.

Yanında yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ile lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!