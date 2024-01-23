Pizzaya Alman bakışı: Flammkuchen

Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:10

Güncelleme: 23.01.2024 - 11:10

Alman mutfağının en gözde sırlarından biri olan Flammkuchen, ince bir hamur üzerine nefis malzemelerin yer aldığı bir tür pizza benzeri bir lezzettir. Bu geleneksel Alman yemeği, özellikle Fransız Alsace bölgesine komşu olan Almanya'nın Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz bölgelerinde popülerdir. Bu yazıda, Flammkuchen'in yapılışını ve malzemelerini keşfedeceğiz.

FLAMMKUCHEN TARİFİ

Hamuru İçin:

200 gram un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı (arzuya göre sıvı yağ)

110 ml. su

Kreması İçin:

200 gram taze krema peyniri

2 yemek kaşığı labne

1/2 çay kaşığı tuz

1 tutam

karabiber

1 tutam

muskat cevizi rendesi

Üzeri İçin:

1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)

1 adet dana sosis (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet kabak (ince dilimlenmiş)

1 çay kaşığı sarımsak tozu

2 yemek kaşığı zeytinyağ

2 dal taze kekik

2-3 dal frenk soğanı (veya 1 dal taze soğan) (kıyılmış)

1 tutam tuz

YAPILIŞ