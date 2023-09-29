Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:12

Güncelleme: 29.09.2023 - 12:12

Portakal soslu muhallebi yapımı hem çok kolay, hem de çok lezzetli. Portakal sosu harika bir tat ve koku veriyor. Portakal yerine mandalina da kullanabilirsiniz. Veya daha ekşi bir tat için portakal sosuna biraz limon suyu da ekleyebilirsiniz. İşte; Portakal soslu muhallebi tarifi…

PORTAKAL SOSLU MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler



1 litre süt



3 Yemek kaşığı nişasta



2 yemek kaşığı un



1 su bardağından birazeksik toz şeker



1 yemek kaşığı tereyağ



1 paket vanilya



Portakallı sos İçin



3 portakalın suyu



2 yemek kaşığı toz şeker



1 yemek kaşığı nişasta



Yapılışı



Öncelikle muhallebi için; un, nişasta, toz şeker ve sütü bir tencereye alıp orta ateşte göz göz oluncaya dek sürekli karıştırarak pişirin. Tereyağını ekleyip karıştırın. Ocağın altını kapatıp vanilyayı da ekleyip karıştırın. (dilerseniz pişen muhallebiye krema veya toz krem santim ekleyip mikserle çırpabilirsiniz.) Muhallebiyi servis kaselerine veya kuplara paylaştırın ve kenara alıp soğumasını bekleyin.



Portakal sos için; 3 portakalın suyunu sıkın. Küçük bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı nişasta ekleyip çırpıcı ile portakal suyunu yavaş yavaş ekleyin. Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alınca ocağın altını kapatın. Soğuyan muhallebilerin üzerine portakallı sosu ekleyin. Buzdolabında dinlendirin. Üzerini toz fındık veya portakal dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun….







