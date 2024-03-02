Pratik Türk mutfağı lezzeti: Taze Fasulye

Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:29

Güncelleme: 02.03.2024 - 15:29

Anne tarifleri, mutfaklarımızda özel bir yere sahiptir ve genellikle en lezzetli yemekleri onların ellerinden yediğimizi biliriz. Taze fasulye yemeği de bu geleneksel tariflerden biridir ve her lokması anne mutfağından gelen bir lezzeti hatırlatır. Bu içerik, anne tarifinden ilham alarak hazırlanan nefis taze fasulye yemeğinin sırlarını paylaşarak, evde klasik bir lezzetin keyfini çıkarmak isteyenlere yol gösteriyor.

TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

600 gr taze yeşil fasulye (çalı fasulye kullandım)

2 adet domates

1 adet soğan

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)

1,5 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

Yapılış