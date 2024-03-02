Pratik Türk mutfağı lezzeti: Taze Fasulye
Annelerin elinden çıkmış gibi lezzetli ve doyurucu bir taze fasulye tarifini paylaşıyor. Mutfakta nostaljik bir yolculuğa çıkmak ve geleneksel lezzetlerin tadını yeniden keşfetmek için ideal bir seçim!
Anne tarifleri, mutfaklarımızda özel bir yere sahiptir ve genellikle en lezzetli yemekleri onların ellerinden yediğimizi biliriz. Taze fasulye yemeği de bu geleneksel tariflerden biridir ve her lokması anne mutfağından gelen bir lezzeti hatırlatır. Bu içerik, anne tarifinden ilham alarak hazırlanan nefis taze fasulye yemeğinin sırlarını paylaşarak, evde klasik bir lezzetin keyfini çıkarmak isteyenlere yol gösteriyor.
TAZE FASULYE TARİFİ
Malzemeler
- 600 gr taze yeşil fasulye (çalı fasulye kullandım)
- 2 adet domates
- 1 adet soğan
- Yarım çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı sıcak su
Yapılış
- Yeşil fasulye yemeği için öncelikle zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar kavuralım.
- Ardından salça, doğranmış domatesler ve baharatları da ekleyip bir iki dakika kavuralım.
- Yıkayıp ortadan ikiye kestiğimiz ve dilimlediğimiz fasulyeleri ekleyip kavurmaya devam edelim.
- Fasulyeler renk değiştirip yumuşamaya başlayıncaya kadar kavuralım. Fasulyenin hızlı pişmesi için suyunu eklemeden iyice kavurmak önemli. Pişme süresi fasulyenin cinsine göre değişir, çatal kolay batıyorsa ve gıcırdamıyorsa yumuşamış demektir :) Ben çalı fasulye kullandım bu arada, enli bir fasulye olduğu için ortadan da dikine kesiyorum, siz nasıl tercih ederseniz. Kavururken tencereyi kısık ateşe alıp kapağı kapatmayı unutmayın. Yeterince taze güzel bir fasulye ise su eklemeye gerek kalmadan kendi suyu ile kavrulurken bile pişebilir.
- Tuzunu ayarlayalım, yeşil fasulye yeterince kavrulunca sıcak suyunu ekleyip pişmeye bırakalım.
- Arada bir fasulye alıp ısırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
- Ocağı kapatınca 15-20 dk ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Taze fasulye yemeğini sıcak olarak da ılık olarak da servis edebilirsiniz. Zeytinyağlı gibi soğuk servis etmek isterseniz salça eklemeden aynı şekilde pişirebilirsiniz.
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