Pratik ve hızlı kahvaltı: Yumurtalı ekmek

Yumurtalı ekmek, Anadolu mutfağında “yoktan var edilen” lezzetlerin başında gelir. Bayat ekmeği değerlendirme kültürünün en pratik örneklerinden biri olan bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltılarında sıkça tercih edilir. Tavada kısa sürede kızaran ekmekler, yumurtanın verdiği protein gücüyle birleştiğinde hem tok tutar hem de sıcak bir başlangıç sunar. İşte evde kolayca uygulanabilecek, tam kıvamında bir yumurtalı ekmek tarifi…
YUMURTALI EKMEK TARİFİ
Malzemeler
- 4 dilim bayat ekmek
- 2 adet yumurta
- Yarım çay bardağı süt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı)
- Kızartmak için sıvı yağ
- Servis için: beyaz peynir, domates, salatalık, reçel
Yapılışı
- Yumurtaları derin bir kaba kırın, süt, tuz ve karabiberi ekleyip iyice çırpın.
- Ekmek dilimlerini bu karışıma batırın, her iki yüzünün de yumurtayı çekmesini sağlayın.
- Tavayı ısıtın ve sıvı yağı ekleyin.
- Yumurtaya bulanmış ekmekleri orta ateşte tavaya alın.
- Her iki yüzünü de altın sarısı renk alana kadar kızartın.
- Fazla yağı süzdürmek için kağıt havlu üzerine alın.
- Sıcak şekilde servis edin.