Pratik ve hızlı kahvaltı: Yumurtalı ekmek

Yumurtalı ekmek, Anadolu mutfağında “yoktan var edilen” lezzetlerin başında gelir. Bayat ekmeği değerlendirme kültürünün en pratik örneklerinden biri olan bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltılarında sıkça tercih edilir. Tavada kısa sürede kızaran ekmekler, yumurtanın verdiği protein gücüyle birleştiğinde hem tok tutar hem de sıcak bir başlangıç sunar. İşte evde kolayca uygulanabilecek, tam kıvamında bir yumurtalı ekmek tarifi…

YUMURTALI EKMEK TARİFİ

Malzemeler

4 dilim bayat ekmek

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için: beyaz peynir, domates, salatalık, reçel

Yapılışı