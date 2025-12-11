Rafine şekersiz ve besleyici: Hurmadan çikolata kreması tarifi

Hazır çikolata kremalarına alternatif arayanların başvurduğu en doğal tariflerden biri hurmalı çikolata kreması. Lif, potasyum ve doğal meyve şekeri bakımından zengin hurma sayesinde hem besleyici hem de çok yönlü bir tat elde ediliyor. Kahvaltıda ekmeğe sürülebilen bu krema, pancake ve meyve tabaklarında da rahatlıkla kullanılabiliyor.

HURMADAN ÇİKOLATA KREMASI TARİFİ

Malzemeler

15 adet iri hurma (Medjool tercih edilir)

1 çay bardağı sıcak su (hurmayı yumuşatmak için)

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı tahin veya fındık ezmesi (kıvam için)

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı vanilin

Bir tutam tuz

(İsteğe bağlı) 1-2 yemek kaşığı süt veya bitkisel süt, daha akışkan kıvam için

Yapılışı