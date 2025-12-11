Rafine şekersiz ve besleyici: Hurmadan çikolata kreması tarifi

Hazır çikolata kremalarına alternatif arayanların başvurduğu en doğal tariflerden biri hurmalı çikolata kreması. Lif, potasyum ve doğal meyve şekeri bakımından zengin hurma sayesinde hem besleyici hem de çok yönlü bir tat elde ediliyor. Kahvaltıda ekmeğe sürülebilen bu krema, pancake ve meyve tabaklarında da rahatlıkla kullanılabiliyor.
HURMADAN ÇİKOLATA KREMASI TARİFİ
Malzemeler
- 15 adet iri hurma (Medjool tercih edilir)
- 1 çay bardağı sıcak su (hurmayı yumuşatmak için)
- 2 yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı tahin veya fındık ezmesi (kıvam için)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı
- 1 çay kaşığı vanilin
- Bir tutam tuz
- (İsteğe bağlı) 1-2 yemek kaşığı süt veya bitkisel süt, daha akışkan kıvam için
Yapılışı
- Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp 10 dakika sıcak su içinde bekletin.
- Yumuşayan hurmaları blender’a alın, suyun bir kısmını ekleyerek püre haline getirin.
- Kakao, tahin veya fındık ezmesi ve yağı ekleyip karışımı tamamen homojen olana kadar çekin.
- Vanilin ve tuzu katıp kıvamı kontrol edin; daha akışkan bir doku için az miktarda süt ekleyebilirsiniz.
- Hazırladığınız kremayı cam kavanoza aktarın, buzdolabında birkaç saat dinlendirip tüketin.