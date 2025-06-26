Cumhuriyet Gazetesi Logo
Renkli ve besleyici bir Gürcü mezesi: Pkhali tarifi

Renkli ve besleyici bir Gürcü mezesi: Pkhali tarifi

26.06.2025 17:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Renkli ve besleyici bir Gürcü mezesi: Pkhali tarifi

Protein kaynağı ceviz ile yeşil sebzelerin buluştuğu bu tarif, hem hafif hem de doyurucu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki, renkli ve besleyici bir Gürcü mezesi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla pkhali tarifi...

Kafkas mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Pkhali, özellikle Gürcistan’da sofraların vazgeçilmez mezeleri arasında yer alır. Ispanak, pazı, pancar veya lahana gibi sebzelerle yapılan bu tarif, ceviz ve sarımsakla harmanlanarak hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif sunar. Renkli görünümü, bol aromalı yapısı ve bitkisel içeriğiyle vegan/vejetaryen mutfağa da göz kırpar. Peki, renkli ve besleyici bir Gürcü mezesi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla pkhali tarifi...


PKHALI TARİFİ

Malzemeler

(En yaygın haliyle ıspanaklı pkhali için)

500 gram ıspanak (veya pazı, pancar yaprağı)

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

2 diş sarımsak

1 adet küçük soğan

2 yemek kaşığı sirke (veya nar ekşisi)

1 tatlı kaşığı kişniş (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Süslemek için: 

Nar taneleri ve ceviz parçaları

PKHALI YAPILIŞI

Ispanakları bol suda yıkayıp 2-3 dakika kadar haşlayın. 

Ardından soğuk sudan geçirip fazla suyunu sıkarak ince ince doğrayın.

Soğanı ve sarımsağı rendenin ince tarafıyla rendeleyin ya da rondoda çekin.

Dövülmüş ceviz, tuz, baharatlar ve sirkeyle karıştırın.

Haşlayıp doğradığınız ıspanağı bu cevizli karışıma ekleyin. 

Malzemeleri iyice yoğurur gibi karıştırarak püre kıvamına getirin. 

Bu aşamada damak zevkinize göre baharat ayarı yapabilirsiniz.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayabilir ya da tabağa yayarak topaklar halinde sunabilirsiniz.

Üzerini nar taneleri, ceviz parçaları veya taze kişnişle süsleyerek servis yapın.

Soğuk servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #meze tarifi #Pkhali mezesi #Gürcü mutfağı

İlgili Haberler

Ekşi ve tatlının enfes uyumu: Vişneli kek tarifi
Ekşi ve tatlının enfes uyumu: Vişneli kek tarifi Tatlı tariflerinde meyve kullanmayı seviyorsanız, vişneli kek mutlaka denemeniz gereken hafif ve ferah bir alternatiftir. Peki, ekşi ve tatlının nefis uyumu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz vişneli kek tarifi...
Klasik Kafkas lezzeti: Çerkes tavuğu tarifi
Klasik Kafkas lezzeti: Çerkes tavuğu tarifi Ceviz, sarımsak ve tavukla hazırlanan geleneksel bir meze: Hem pratik hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olan Çerkes tavuğu, misafir sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday.
Şeker yok, un yok! Muzlu incirli glütensiz kurabiye tarifi...
Şeker yok, un yok! Muzlu incirli glütensiz kurabiye tarifi... Glütensiz kurabiye tarifi ile sevdiklerinize hem sağlıklı hem de leziz kurabiyeler hazırlamak mümkün... İşte enfes tarif!