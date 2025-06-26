Renkli ve besleyici bir Gürcü mezesi: Pkhali tarifi

Kafkas mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Pkhali, özellikle Gürcistan’da sofraların vazgeçilmez mezeleri arasında yer alır. Ispanak, pazı, pancar veya lahana gibi sebzelerle yapılan bu tarif, ceviz ve sarımsakla harmanlanarak hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif sunar. Renkli görünümü, bol aromalı yapısı ve bitkisel içeriğiyle vegan/vejetaryen mutfağa da göz kırpar. Peki, renkli ve besleyici bir Gürcü mezesi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla pkhali tarifi...





PKHALI TARİFİ

Malzemeler

(En yaygın haliyle ıspanaklı pkhali için)

500 gram ıspanak (veya pazı, pancar yaprağı)

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

2 diş sarımsak

1 adet küçük soğan

2 yemek kaşığı sirke (veya nar ekşisi)

1 tatlı kaşığı kişniş (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Süslemek için:

Nar taneleri ve ceviz parçaları

PKHALI YAPILIŞI

Ispanakları bol suda yıkayıp 2-3 dakika kadar haşlayın.

Ardından soğuk sudan geçirip fazla suyunu sıkarak ince ince doğrayın.

Soğanı ve sarımsağı rendenin ince tarafıyla rendeleyin ya da rondoda çekin.

Dövülmüş ceviz, tuz, baharatlar ve sirkeyle karıştırın.

Haşlayıp doğradığınız ıspanağı bu cevizli karışıma ekleyin.

Malzemeleri iyice yoğurur gibi karıştırarak püre kıvamına getirin.

Bu aşamada damak zevkinize göre baharat ayarı yapabilirsiniz.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayabilir ya da tabağa yayarak topaklar halinde sunabilirsiniz.

Üzerini nar taneleri, ceviz parçaları veya taze kişnişle süsleyerek servis yapın.

Soğuk servis edin.

Afiyet olsun!