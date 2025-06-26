Ekşi ve tatlının enfes uyumu: Vişneli kek tarifi

Tatlı krizlerinize meyveli ve ferahlatıcı bir çözüm arıyorsanız, vişneli kek tam size göre! Ekşi vişnelerin nemli kek hamuruyla uyumu, her lokmada ağızda dağılan bir lezzet şöleni sunar. Hem çay saatlerinde hem de özel günlerde sofranızı renklendirecek bu tarif, kolay yapımıyla da göz dolduruyor. Peki, ekşi ve tatlının nefis uyumu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz vişneli kek tarifi...





VİŞNELİ KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı çekirdeği çıkarılmış vişne (taze ya da dondurulmuş)

İsteğe bağlı:

Pudra şekeri (üzeri için)

VİŞNELİ KEK YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri köpürene kadar mikserle çırpın.

Ardından sıvı yağ ve sütü ilave edip karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma yavaş yavaş ekleyin.

Vişneleri una bulayıp hamurun içine nazikçe karıştırın.

Bu, vişnelerin dibe çökmemesi için önemli bir püf noktasıdır.

Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün ve önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!