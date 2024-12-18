Rus mutfağının saklı lezzeti: Pelmeni Dolması
Pelmeni, Rus mutfağının köklü geçmişinden günümüze uzanan, doyurucu ve eşsiz bir ana yemek. Geleneksel olarak etle doldurulan bu küçük hamur bohçaları, sofralara hem lezzet hem de sıcaklık katıyor.
Rus mutfağı denince akla genelde borş çorbası ya da blini gelir, ancak Pelmeni adı verilen bu harika yemek, mutfağın derinliğini ve özgünlüğünü gözler önüne seriyor. Sibirya kökenli olan Pelmeni, ince bir hamur içerisine et dolgusu konularak hazırlanır ve genellikle yoğurt ya da tereyağı eşliğinde servis edilir. İşte bu geleneksel yemeğin malzemeleri ve yapılışı!
PELMENİ TARİFİ
Malzemeler:
Hamur İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı su
İç Harcı İçin:
- 300 gram kıyma (dana, kuzu ya da karışık)
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- Tuz ve karabiber
Pişirme ve Servis İçin:
- 1 litre su veya et suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yoğurt veya ekşi krema
Yapılış
- Unu geniş bir karıştırma kabına alın. Ortasını açarak yumurtayı, tuzu ve suyu ekleyin.
- Hamuru yoğurun ve yumuşak bir kıvam elde edin. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin.
- Kıymayı bir kaseye alın. Rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karıştırın. Harcı dinlenmesi için bir kenara bırakın.
- Dinlenen hamuru ince bir şekilde açın ve bir çay bardağı ile yuvarlaklar kesin.
- Her bir hamur yuvarlağının ortasına bir tatlı kaşığı kıymalı harç koyun. Kenarlarını kapatıp yarım ay şekli verin, ardından uçlarını birleştirerek bohça şekli oluşturun
- Bir tencereye su ya da et suyunu koyup kaynamaya bırakın. Tuz ekleyin ve hazırladığınız pelmenileri kaynayan suya atın. Pelmeniler suyun üzerine çıkana kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.
- Pişen pelmenileri kevgirle sudan çıkarın ve tereyağı ile karıştırın. Yoğurt ya da ekşi krema ile servis yapabilirsiniz.
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