Rus mutfağının saklı lezzeti: Pelmeni Dolması

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:29

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:29

Rus mutfağı denince akla genelde borş çorbası ya da blini gelir, ancak Pelmeni adı verilen bu harika yemek, mutfağın derinliğini ve özgünlüğünü gözler önüne seriyor. Sibirya kökenli olan Pelmeni, ince bir hamur içerisine et dolgusu konularak hazırlanır ve genellikle yoğurt ya da tereyağı eşliğinde servis edilir. İşte bu geleneksel yemeğin malzemeleri ve yapılışı!

PELMENİ TARİFİ

Malzemeler:

Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

İç Harcı İçin:

300 gram kıyma (dana, kuzu ya da karışık)

1 adet rendelenmiş soğan

2 diş rendelenmiş sarımsak

Tuz ve karabiber

Pişirme ve Servis İçin:

1 litre su veya et suyu

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

Yoğurt veya ekşi krema

Yapılış