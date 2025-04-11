Sabah kahvaltılarının en lezzetlisi: Pratik pankek tarifi

Kahvaltılara neşe, sofralara yumuşacık bir dokunuş: Ev yapımı klasik pankek! Dışı altın rengi, içi pamuk gibi olan bu kolay pankek tarifiyle güne tatlı bir başlangıç yapın.

Sabah kahvaltılarının en lezzetlisi: Pratik pankek tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:18

Kahvaltı sofralarını süsleyen, çocukların da büyüklerin de bayıldığı, her lokmasında mutluluk veren bir tarif: Pankek. Üstelik bu tarifte kabartma garantili, yumuşacık ve tam kıvamında pankekler hazırlamanız mümkün.

PANKEK TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • Bir tutam tuz

Yapılış

  1. Karışımı hazırlayın: Geniş bir kapta yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sütü ekleyip karıştırın. Ardından un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu da ekleyerek homojen bir karışım elde edin.
  2. Dinlendirme (isteğe bağlı): Karışımı 5-10 dakika bekletmek, daha kabarık pankekler elde etmenizi sağlar.
  3. Pişirme: Yapışmaz bir tavayı ısıtın ve hafifçe yağlayın. Orta ateşte, kepçeyle hamurdan alıp tavaya dökün.
  4. Üzeri göz göz olunca ters çevirin, arkalı önlü altın rengi olana kadar pişirin.
  5. Servis: Sıcak servis edin. Üzerine bal, akçaağaç şurubu, taze meyve dilimleri, çikolata sosu ya da pudra şekeri serpebilirsiniz.

Etiketler: #pankek #tarif #Kahvaltı

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