Sabah kahvaltılarının en lezzetlisi: Pratik pankek tarifi

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:18

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:18

Kahvaltı sofralarını süsleyen, çocukların da büyüklerin de bayıldığı, her lokmasında mutluluk veren bir tarif: Pankek. Üstelik bu tarifte kabartma garantili, yumuşacık ve tam kıvamında pankekler hazırlamanız mümkün.

PANKEK TARİFİ

Malzemeler

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Yapılış