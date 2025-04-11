Sabah kahvaltılarının en lezzetlisi: Pratik pankek tarifi
Kahvaltılara neşe, sofralara yumuşacık bir dokunuş: Ev yapımı klasik pankek! Dışı altın rengi, içi pamuk gibi olan bu kolay pankek tarifiyle güne tatlı bir başlangıç yapın.
Kahvaltı sofralarını süsleyen, çocukların da büyüklerin de bayıldığı, her lokmasında mutluluk veren bir tarif: Pankek. Üstelik bu tarifte kabartma garantili, yumuşacık ve tam kıvamında pankekler hazırlamanız mümkün.
PANKEK TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- Bir tutam tuz
Yapılış
- Karışımı hazırlayın: Geniş bir kapta yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sütü ekleyip karıştırın. Ardından un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu da ekleyerek homojen bir karışım elde edin.
- Dinlendirme (isteğe bağlı): Karışımı 5-10 dakika bekletmek, daha kabarık pankekler elde etmenizi sağlar.
- Pişirme: Yapışmaz bir tavayı ısıtın ve hafifçe yağlayın. Orta ateşte, kepçeyle hamurdan alıp tavaya dökün.
- Üzeri göz göz olunca ters çevirin, arkalı önlü altın rengi olana kadar pişirin.
- Servis: Sıcak servis edin. Üzerine bal, akçaağaç şurubu, taze meyve dilimleri, çikolata sosu ya da pudra şekeri serpebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- 'İmamoğlu diploma koşullarını sağlıyor'
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi