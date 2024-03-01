Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için: Evde patates cipsi nasıl yapılır?
Sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda hazırlanışının kolaylığıyla da öne çıkan bu tarif ile artık hazır cipslerin yüzüne bakmayacaksınız. Ev yapımı patates cipsiyle atıştırmalık keyfinizi daha özel hale getirmeye hazır mısınız? İşte, pratik tarif...
Tabağınıza lezzet ve keyif katmanın en pratik yollarından biri olan ev yapımı patates cipsi tarifi, atıştırmalık severler için harika bir alternatif sunuyor. Hazır cipslerin içeriğindeki katkı maddelerinden uzak durarak sağlıklı ve doğal bir atıştırmalık elde etmek istiyorsanız, kendi patates cipsinizi evinizde yapabilirsiniz.
MALZEMELER
2 adet büyük patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
İsteğe bağlı baharatlar: karabiber, toz biber, sarımsak tozu
YAPILIŞI
Fırını önceden 200 dereceye ısıtılır.
Patatesler yıkanır ve kabukları soymadan ince dilimler halinde kesilir. Dilimleri mümkün olduğunca ince yapılmalı.
Dilimlenmiş patatesler bir kâseye alınır ve üzerine zeytinyağı eklenir. Patates dilimleri iyice yağ ile kaplanır.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir. Yağlı kağıdın üzerine patates dilimleri tek sıra halinde düzgünce yerleştirilir.
Üzerine tuz serpilir ve isteğe bağlı baharatları eklenir.
Fırına verilir ve patates dilimleri altın kahverengi ve çıtır olana kadar pişirilir.
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