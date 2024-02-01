Polonya'nın karlı dağlarından sofralarınıza: Karpatka pastası nasıl yapılır?

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:41

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:41

Karpatka, hafif çıtır ve yumuşak hali, vanilyalı kremasıyla favorileriniz arasına girecek. Bu enfes pasta Polonya'nın geleneksel lezzetlerinden biri. Her diliminden ayrı bir keyif alacağınız bu lezzeti, dilerseniz meyve parçalarıyla da hazırlayabilirsiniz.Hem hafif olmasıyla hem de kolayca yapılmasıyla tarif listenizin bir numarası haline gelebilir.Pişmiş halinin üzerine pudra şekeri eklenerek de servis edilebilir. Yüksek kalorili bir tatlı olduğu için ölçülü tüketilmesinde fayda var. Peki Karpatka pastası nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte Karpatka tarifi...

Malzemeler:

Hamuru için:

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı su

1/2 çay kaşığı tuz

4 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

Kreması için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1,5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

2 paket vanilya

125 gram tereyağı

Üzeri için:

Pudra şekeri

Yapılışı:

İşe kremayı yapmakla başlıyoruz. Sütü, şekeri, unu, nişastayı ve yumurta sarısını bir tencereye alan ve karıştırarak pişirmeye başlayın. Kremamız pişince, tencerenin altını kapatın. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Kremaya son olarak tereyağını ekleyin. İyice karıştırın. Yağ eriyip yok olunca, bir streçle kremanın üzerini örtün. Böylelikle kremanın kabuk tutmasını engelleyeceksiniz. Bu arada, burası önemli; streçle tencerenin değil, doğrudan kremanın üzerini örtün. Şimdi hamuru hazırlayacaksınız. Yine bir tencereye hamurun malzemelerinden önce suyu, tuzu ve yağı koyun ve tencerenin altını açın. Su kaynayıp, yağ eriyince unu ilave edip iyice karıştırın. Hamurunuz helva kıvamına gelince ateşten alın ve hamuru soğumaya bırakın.

Soğuyan hamura, kabartma tozunu ve 1 yumurtayı ilave edip hamuru mikserle çırpalım. Hamur için kullanacağınız 4 yumurtayı her defasında tek tek ekleyip, çırpın. Hepsini birden ekleyip, çırpmayın. Son yumurtayı da ekleyip çırpınca; fırını 165 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Hazırladığınız hamuru ikiye bölün. Birinci yarısını, altı düz kelepçeli kalıba alıp, yayıp-düzeltin. Fırında 35 dakika pişirin. Aynı işlemi hamurun diğer yarısı için de tekrar edin. Hamurlarınız pişince, ilk pişirdiğiniz hamuru altı düz kelepçeli kalıba geri yerleştirin. Hazırladığınız kremayı bu katın üzerine güzelce sürün. Pişen ikinci hamurunuzu da kremanın üzerine kapatın. Bu şekilde buzdolabına 2 saat dinlenmeye alın. Dinlenen pastanın üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyip servis edin. Afiyet olsun!