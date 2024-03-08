Tatlı tutkunlarının favorisi: Trileçe tarifi
Bu tarif, nefis süt tatlısı trileçenin evde kolayca yapılabilen tarifini adım adım sunuyor. Hem lezzetli hem de doyurucu olan bu tatlı, özel günlerinizde veya misafirleriniz için mükemmel bir seçenek!
Trileçe, üç süt anlamına gelen ve Balkan mutfağına ait bir tatlıdır. Yoğun süt, yumuşak kek ve şerbetin mükemmel uyumuyla damakları şenlendirir. Bu tatlı, özellikle sıcak yaz günlerinde hafif ve ferah bir tatlı alternatifi olarak tercih edilir. Evde yapımı oldukça kolay olan trileçe tarifi, pratik ve lezzetli bir tatlı arayanların favorisi haline gelmiştir. İşte, enfes trileçe'nin yapımı için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi...
TRİLEÇE TARİFİ
Malzemeler
- 5 adet yumurta
- 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Sütlü sosu için;
- 3,5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 200 g sıvı krema
- Karamel sosu için;
- 1 çay bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 200 g sıvı krema
Üzeri için;
- 1 paket krem şanti
Yapılış
- Krem şantili trileçe yapmak için öncelikle karıştırma kabımıza yumurta ve toz şekeri alıp boza kıvamına gelene kadar çırpalım.
- Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatulayla alttan üste doğru karıştırıp yağlı kağıt serili fırın kabına dökelim.
- 170°lik fırında 10 dk, sonra ısıyı 150° düşürüp yaklaşık 30 dk pişirelim.
- Trileçenin sütlü sosu için uygun bir kapta süt, toz şeker ve sıvı kremayı çırpıp buzdolabında bekletelim.
- Karamelli sosu için, tavamıza şekeri alıp orta ateşte sürekli karıştırarak erimesini sağlayalım.
- Açık bir renk alınca 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim ve yağın erimesini sağlayalım.
- Son olarak sıvı kremayı da ekleyip sosumuz kıvam alana kadar kısık ateşte kısa süre karıştırarak pişirelim.
- Ilımış olan kekimizi ters çevirip yağlı kağıdı çıkarıp çatalla delikler açalım.
- Soğuk şerbetimizi kekin üzerine dökelim.
- 1 paket köpürtülmüş krem şantiden süslemek için biraz ayırıp kalanını kekin üzerine yayalım.
- Ilımış olan karamel sosumuzu krem şantinin üzerine dökelim.
- Ayırmış olduğumuz krem şanti ile süsleyip kürdan ile şekil verelim.
- 5-6 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edelim.
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