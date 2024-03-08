Tatlı tutkunlarının favorisi: Trileçe tarifi

Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:12

Güncelleme: 08.03.2024 - 17:12

Trileçe, üç süt anlamına gelen ve Balkan mutfağına ait bir tatlıdır. Yoğun süt, yumuşak kek ve şerbetin mükemmel uyumuyla damakları şenlendirir. Bu tatlı, özellikle sıcak yaz günlerinde hafif ve ferah bir tatlı alternatifi olarak tercih edilir. Evde yapımı oldukça kolay olan trileçe tarifi, pratik ve lezzetli bir tatlı arayanların favorisi haline gelmiştir. İşte, enfes trileçe'nin yapımı için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi...

TRİLEÇE TARİFİ

Malzemeler

5 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü sosu için;

3,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

200 g sıvı krema

Karamel sosu için;

1 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

200 g sıvı krema

Üzeri için;

1 paket krem şanti

Yapılış