Sağlıklı ve pratik: Fırında pırasa tarifi

Fırında pırasa tarifi, lezzetli bir sebzeli hamur işi alternatifi sunan harika bir pırasalı ekmek tarifidir. Bu tarif, pırasanın eşsiz tadını ve mısır ununun doyurucu dokusunu bir araya getiriyor. İşte, Fırında pırasa tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:32
Sağlıklı ve pratik: Fırında pırasa tarifi
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Hem pratik hem de lezzet dolu olan bu pırasa tarifiyle, fırında pırasanın harika tadı ve benzersiz lezzeti, sofralarınıza yeni bir tat katacak. Ayrıca bu pırasa tarifi, pırasa ve mısır ununu buluşturarak, mısır ekmeği tariflerine farklı bir boyut kazandırıyor. İşte, Fırında pırasa tarifi...

FIRINDA PIRASA TARİFİ

Malzemeler

  • 3 dal pırasa
  • 1 adet yumurta
  • 2 çay bardağı mısır unu
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılış

  1. Yıkadığınız pırasaları ince ince doğrayın.
  2. 2-3 yemek kaşığı yağ eklediğiniz tavada pırasaları hafif kavurun ve kavrulan pırasaları soğumaya bırakın.
  3. Derin bir kaba yumurta, süt ve sıvı yağı alıp karıştırın.
  4. Üzerine mısır ununu, kabartma tozu ve tuzu ekleyip karıştırın.
  5. En son soğuyan pırasaları da ilave edip karıştırın.
  6. Fırın kabını yağlayın. Karışımı kaba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Dilimleyip servis edin.
  7. Fırında pırasa tarifiniz hazır. Afiyet olsun!

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