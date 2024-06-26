Sağlıklı ve pratik: Fırında pırasa tarifi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:32

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:32

Hem pratik hem de lezzet dolu olan bu pırasa tarifiyle, fırında pırasanın harika tadı ve benzersiz lezzeti, sofralarınıza yeni bir tat katacak. Ayrıca bu pırasa tarifi, pırasa ve mısır ununu buluşturarak, mısır ekmeği tariflerine farklı bir boyut kazandırıyor. İşte, Fırında pırasa tarifi...

FIRINDA PIRASA TARİFİ

Malzemeler

3 dal pırasa

1 adet yumurta

2 çay bardağı mısır unu

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılış