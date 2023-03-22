Sahur için pratik tarifler! Sahurda pratik ne yapabilirim?
Bir ay boyunca oruç tutma ibadetini gerçekleştirecek olanlar, sahur için şimdiden tarif araştırmalarına başladı. Bağışıklığın düşmemesi ve uzun saatler boyu sürecek olan açlık halinden en az etkilenmek için beslenme önemli. Peki sahurda ne yenir? İşte sahur için pratik tarifler…
Oruç süresince doğru şekilde beslenmek hem fiziksel hem de mental olarak dengede kalabilmek açısından çok önemli. Sahurda tükettiklerin, gün içerisinde performansını ve sağlığını ciddi anlamda etkiliyor. Seçilen yiyecekler ve içecekler, ihtiyaç duyulan tüm besinleri içermeli. Bu nedenle sahur söz konusu olduğunda doğru seçimleri yapmak çok önemli. Peki sahurda pratik ne yapabilirim? İşte sahur için pratik tarifler…
KABAKLI OTLU OMLET
Malzemeler
2 adet kabak
3 adet yumurta
Yarım çay bardağı süt
2 dal maydanoz, dereotu, nane
1 küçük kase lor peyniri veya beyaz peynir
Tuz, karabiber, pul biber
Tereyağı veya sıvı yağ
Yapılışı
Öncelikle kabakları rendeleyip suyunu sıkın. Dereotu, maydanoz, naneyi ince ince doğrayın. Otları ve kabakları bir kaba alın, üzerine süt ve lor peyniri ilave edin ve karıştırın. Ayrı bir kasede yumurtaları çırpın ve kabakların üstüne ekleyip karıştırın. Tuz ve baharatları ilave edin. Geniş bir tavaya sıvı yağı veya tereyağını alın. Ocağın altını açın. Isındıktan sonra tavaya kabaklı yumurtalı karışımı dökün. Omletin bir tarafı tamamen pişince, spatula yardımıyla diğer tarafını çevirin, pişirmeye devam edin. Bir kaç dakika içinde omlet hazır olacaktır. Afiyet olsun.
TAM BUĞDAY UNLU POĞAÇA
Malzemeler
100 gr tereyağı oda sıcaklığında beklemiş
3 su bardağı tam buğday unu
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
1 kase beyaz peynir
3 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
Susam
Yapılışı
Öncelikle unu derin bir kaseye alın. Ortasını açıp zeytinyağı, tereyağ, yumurta akı (sarısını ayırın), yoğurt, sirke, kabartma tozu ve tuz ilave edip yoğurmaya başlayın. Yavaş yavaş hamur toparlanmaya başlayacaktır. Eğer hamur yapışıyorsa yavaş yavaş un ilave edin. Ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun. 20 dakika dinlendirdikten sonra, mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuz içinde yuvarlayın. Ortasına maydanozlu peynirli karışımdan ekleyin. Kenarları açık kalmayacak şekilde kapatın. Tepsiye yağlı kağıt serin. Poğaçaları dizin. Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. En son susamıda ekleyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.
FIRINDA YUMURTALI EKMEK
Malzemeler
1 adet ekmek (Dilimlenmiş)
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
Tuz, karabiber, kırmızı toz biber
1 küçük kase rendelenmiş kaşar peyniri
Hazırlanışı
Yumurtaları, tuzu ve sütü ekleyip çırpın. Ekmek dilimlerini yumurtalı sosun içine arkalı önlü batırıp çıkarın ve yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Ekmeklerin üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.
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