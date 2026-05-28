İtalyan mutfağının en zarif klasiği: Orman meyveli Panna Cotta tarifi...

Panna Cotta, görünüşünün o kusursuz lüksüne rağmen, mutfakta hazırlanması en kolay tatlıların başında gelir. İçinde un veya nişasta barındırmayan, kıvamını sadece kaliteli bir jelatinden alan Panna Cotta; süt, krema ve gerçek vanilyanın oluşturduğu o muazzam pürüzsüzlükle adeta damakta eriyip gidiyor. Üstelik kuplarda veya kalıplarda şekil verip servis edebileceğiniz bu İtalyan harikasını, evdeki malzemelerle sadece 15 dakikada hazırlayıp dolaba atabilirsiniz.

MALZEMELER

Krema İçin:

2 kutu (400 ml) sıvı krema (En az %35 yağlı olması kıvamı artırır)

1 su bardağı tam yağlı süt

Yarımdan biraz fazla (3/4) çay bardağı toz şeker

1 paket toz jelatin (10 gram / yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu)

3 yemek kaşığı soğuk su (Jelatini açmak için)

1 çay kaşığı gerçek vanilya özütü (veya 1 paket vanilya)

Orman Meyveli Sos İçin:

1,5 su bardağı dondurulmuş veya taze orman meyvesi (Çilek, frambuaz, böğürtlen karışımı)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay bardağı su ve 1 çay kaşığı mısır nişastası (Kıvam vermesi için)

ADIM ADIM İTALYAN ZARAFETİ

Toz jelatini küçük bir kaseye alın. Üzerine 3 yemek kaşığı soğuk suyu ekleyip karıştırın ve jelatinin suyu çekip sünger gibi şişmesi için 5 dakika kenarda bekletin.

Derin bir sos tenceresine sıvı kremayı, sütü ve toz şekeri ekleyin. Ocağı orta ateşte açın ve şeker tamamen eriyene kadar tel çırpıcıyla karıştırın. (Karışımı kesinlikle fokur fokur kaynatmamalısınız, sadece buhar çıkacak ve kenarlardan çok hafif baloncuklar belirecek kadar ısınması yeterlidir).

Tencereyi ocaktan alın. Şişmiş ve katılaşmış jelatini sıcak krema karışımının içine ekleyin. Jelatin tamamen eriyip pürüzsüz olana kadar 1-2 dakika iyice karıştırın. Son olarak vanilyayı ilave edin.

Hazırladığınız ipeksi karışımı, tatlıyı servis edeceğiniz kuplara (veya ters çevirmek için silikon muffin kalıplarına/küçük kaselere) eşit şekilde paylaştırın.

Tatlıları önce oda sıcaklığına gelene kadar tezgahta bekletin. Ardından o meşhur titreyen kıvamı alması için buzdolabına kaldırıp en az 4-5 saat (vaktiniz varsa bir gece) soğutun.

Küçük bir sos tenceresine orman meyvelerini ve şekeri alın. Meyveler suyunu salana kadar hafifçe pişirin. Küçük bir fincanda nişastayı 1 çay bardağı su ile pürüzsüz olana dek ezin ve meyvelerin üzerine dökün. Limon suyunu da ekleyip sos hafifçe koyulaşana kadar 2-3 dakika kaynatıp ocaktan alın ve tamamen soğutun.

Buzdolabından çıkardığınız (ve kalıptan ters çevirerek çıkardığınız veya kupun içinde bıraktığınız) Panna Cotta'ların üzerine, hazırladığınız soğuk orman meyvesi sosundan bolca dökün ve bu zarif ziyafetin tadını çıkarın.