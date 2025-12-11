Sofraların aromalı enfes lezzeti: Köz patlıcanlı tavuk kapama

Türk mutfağında köz patlıcanın yeri her zaman ayrı; özellikle et ve tavukla birleştiğinde ortaya benzersiz bir uyum çıkıyor. Bu tarif, klasik kapama tekniğini köz aromasıyla birleştirerek damakta uzun süre kalan yoğun bir lezzet yaratıyor. Sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen güçlü ve karakterli bir yemek arayanlar için ideal.
KÖZ PATLICANLI TAVUK KAPAMA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet kemiksiz tavuk but
- 3 adet közlenmiş patlıcan
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
- Yarım su bardağı sıcak su
- Üzeri için taze maydanoz
Yapılış
- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Tavuk butlarını iki tarafı hafifçe renk alana kadar mühürleyin. Bu adım hem lezzeti artırır hem de kapamada tavuğun dağılmasını önler
- Soğanı piyazlık doğrayın, sarımsakları ince kıyın. Tereyağı ile birlikte tavada yumuşayana kadar kavurun. Rendelenmiş domatesi ve baharatları ekleyerek kısık ateşte kısa süre pişirin.
- Közlenmiş patlıcanları iri parçalar hâlinde doğrayıp sos karışımına ekleyin. Hafifçe karıştırarak patlıcanın aromasıyla sosun bütünleşmesini sağlayın.
- Tavukları bu sosun üzerine yerleştirin. Yarım bardak sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 25–30 dakika pişirin. Dilerseniz bu aşamayı 180 derece fırında da tamamlayabilirsiniz.
- Yemeği ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış maydanozla süsleyin. Pilav veya lavaş ile servis edilebilir.