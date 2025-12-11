Sofraların aromalı enfes lezzeti: Köz patlıcanlı tavuk kapama

Türk mutfağında köz patlıcanın yeri her zaman ayrı; özellikle et ve tavukla birleştiğinde ortaya benzersiz bir uyum çıkıyor. Bu tarif, klasik kapama tekniğini köz aromasıyla birleştirerek damakta uzun süre kalan yoğun bir lezzet yaratıyor. Sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen güçlü ve karakterli bir yemek arayanlar için ideal.

KÖZ PATLICANLI TAVUK KAPAMA TARİFİ

Malzemeler

4 adet kemiksiz tavuk but

3 adet közlenmiş patlıcan

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Yarım su bardağı sıcak su

Üzeri için taze maydanoz

Yapılış